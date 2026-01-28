Franca intensificou nesta semana as ações de zeladoria e limpeza urbana por toda a cidade. O trabalho abrange podas em espaços públicos, roçada de canteiros e manutenção de parques.
Nesta terça-feira, 27, o foco foi a região central. As praças Nossa Senhora da Conceição, Barão da Franca, Carlos Pacheco (em frente ao Cemitério da Saudade) e Dom Pedro receberam serviços de roçada, poda de jardins e recolha de lixo. Dentro do Cemitério da Saudade, equipes trabalham na retirada de entulhos.
A manutenção também chegou às rodovias para garantir a visibilidade da sinalização e segurança dos condutores:
- Av. Severino Tostes Meireles: Saída para Restinga e São José da Bela Vista (raspagem e podas).
- Rodovia Tancredo Neves: Ligação Franca-Claraval.
Coleta agendada de inservíveis
Para evitar o descarte irregular de sofás e móveis velhos em terrenos, a Prefeitura mantém o serviço de recolha agendada. Para solicitar, basta ligar para o número 0800-591-6842, informando o endereço e o tipo de material.
Para restos de construção em pequena quantidade e recicláveis, a cidade conta com quatro Ecopontos gratuitos. Eles funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos, das 8h às 14h.
Confira os endereços:
- City Petrópolis: Av. São Pedro, 1200.
- Jardim Portinari: Av. Hotto Paiva, 1341.
- Parque das Esmeraldas: Rua Geraldino Augusto Machado, 411.
- Jardim Luiza: Av. Ida Zero Zaninelo, 2501.
