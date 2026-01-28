Franca intensificou nesta semana as ações de zeladoria e limpeza urbana por toda a cidade. O trabalho abrange podas em espaços públicos, roçada de canteiros e manutenção de parques.

Nesta terça-feira, 27, o foco foi a região central. As praças Nossa Senhora da Conceição, Barão da Franca, Carlos Pacheco (em frente ao Cemitério da Saudade) e Dom Pedro receberam serviços de roçada, poda de jardins e recolha de lixo. Dentro do Cemitério da Saudade, equipes trabalham na retirada de entulhos.

A manutenção também chegou às rodovias para garantir a visibilidade da sinalização e segurança dos condutores:

Av. Severino Tostes Meireles: Saída para Restinga e São José da Bela Vista (raspagem e podas).

Rodovia Tancredo Neves: Ligação Franca-Claraval.

Coleta agendada de inservíveis