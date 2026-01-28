Um furto foi registrado na manhã dessa terça-feira, 27, em uma loja localizada na avenida Presidente Vargas, em Franca. Duas mulheres se passaram por clientes, distraíram o vendedor e conseguiram levar um produto do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o furto aconteceu por volta das 10h. As suspeitas chegaram ao local em um carro branco, estacionaram em frente à loja e entraram normalmente, demonstrando interesse em cintas modeladoras e outros produtos ortopédicos.

Durante o atendimento, o vendedor apresentou as opções disponíveis. Uma das mulheres pegou uma caixa lacrada, como se fosse para verificar o produto, e a colocou sobre o balcão. Em seguida, ela pediu ao funcionário que colocasse seu celular para carregar, alegando que precisava entrar em contato com a mãe.