Um furto foi registrado na manhã dessa terça-feira, 27, em uma loja localizada na avenida Presidente Vargas, em Franca. Duas mulheres se passaram por clientes, distraíram o vendedor e conseguiram levar um produto do estabelecimento sem efetuar o pagamento.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o furto aconteceu por volta das 10h. As suspeitas chegaram ao local em um carro branco, estacionaram em frente à loja e entraram normalmente, demonstrando interesse em cintas modeladoras e outros produtos ortopédicos.
Durante o atendimento, o vendedor apresentou as opções disponíveis. Uma das mulheres pegou uma caixa lacrada, como se fosse para verificar o produto, e a colocou sobre o balcão. Em seguida, ela pediu ao funcionário que colocasse seu celular para carregar, alegando que precisava entrar em contato com a mãe.
Enquanto o vendedor atendia ao pedido, a situação foi usada como brecha para o furto. Segundo o relato, enquanto uma das mulheres mantinha a conversa com o funcionário, a outra aproveitou o momento de distração para agir. O produto, uma cinta modeladora avaliada em R$ 180, foi retirado da caixa e colocado dentro da bolsa da suspeita.
Na sequência, a caixa vazia foi devolvida discretamente à prateleira, sem levantar suspeitas. Pouco depois, as duas mulheres informaram que não ficariam com o produto e deixaram a loja.
Somente algum tempo depois, ao conferir o estoque, os funcionários perceberam que uma das caixas estava vazia. As imagens do sistema de monitoramento foram analisadas e confirmaram a ação das suspeitas e o momento em que o produto foi furtado.
As mulheres deixaram o local e não foram localizadas até o momento. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sendo investigado.
