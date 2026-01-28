Franca publicou nesta terça-feira, 27, o edital do Programa Bolsa Universidade, que irá conceder bolsas de estudo parciais a estudantes matriculados em faculdades particulares do município. Neste ano, serão disponibilizadas 100 novas vagas.

Distribuição das vagas

As oportunidades estão divididas entre três instituições de ensino:

Faculdade de Direito de Franca (FDF): 27 vagas para o curso de Direito.

Unifran: 30 vagas para diversos cursos (exceto Arquitetura, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Fisioterapia, Medicina, Veterinária, Psicologia e Odontologia).

Uni-Facef: 38 vagas distribuídas entre Administração, Ciências Contábeis, Computação, Letras, Matemática, Enfermagem, Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Há vagas específicas limitadas para Eng. de Produção (1), Psicologia (3) e Eng. Civil (1).

Como se inscrever

O processo é dividido em etapas e exige atenção aos prazos:

Formulário: De 18 de fevereiro (10h) a 12 de março, o candidato deve baixar e preencher digitalmente o formulário no site da Prefeitura, clique aqui para acessar. O documento deve ser impresso e assinado (não serão aceitos formulários manuais). Agendamento: Entre 9 e 12 de março, o estudante deve enviar um e-mail para katiacomparini@franca.sp.gov.gov solicitando o agendamento para a entrega dos documentos. Entrega Presencial: Na data agendada, o candidato deve comparecer à Secretaria de Educação (Parque Francal) com o envelope contendo a documentação e o formulário.

Quem pode participar