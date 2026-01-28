Franca publicou nesta terça-feira, 27, o edital do Programa Bolsa Universidade, que irá conceder bolsas de estudo parciais a estudantes matriculados em faculdades particulares do município. Neste ano, serão disponibilizadas 100 novas vagas.
Distribuição das vagas
As oportunidades estão divididas entre três instituições de ensino:
- Faculdade de Direito de Franca (FDF): 27 vagas para o curso de Direito.
- Unifran: 30 vagas para diversos cursos (exceto Arquitetura, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Fisioterapia, Medicina, Veterinária, Psicologia e Odontologia).
- Uni-Facef: 38 vagas distribuídas entre Administração, Ciências Contábeis, Computação, Letras, Matemática, Enfermagem, Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Há vagas específicas limitadas para Eng. de Produção (1), Psicologia (3) e Eng. Civil (1).
Como se inscrever
O processo é dividido em etapas e exige atenção aos prazos:
- Formulário: De 18 de fevereiro (10h) a 12 de março, o candidato deve baixar e preencher digitalmente o formulário no site da Prefeitura, clique aqui para acessar. O documento deve ser impresso e assinado (não serão aceitos formulários manuais).
- Agendamento: Entre 9 e 12 de março, o estudante deve enviar um e-mail para katiacomparini@franca.sp.gov.gov solicitando o agendamento para a entrega dos documentos.
- Entrega Presencial: Na data agendada, o candidato deve comparecer à Secretaria de Educação (Parque Francal) com o envelope contendo a documentação e o formulário.
Quem pode participar
Para concorrer, é necessário cumprir os seguintes requisitos:
- Estar matriculado em curso superior presencial em Franca;
- Ter cursado Ensino Médio em escola pública (ou com bolsa integral na particular);
- Não possuir diploma universitário anterior;
- Residir em Franca há, no mínimo, 5 anos;
- Ter renda familiar mensal de até 2 salários mínimos por pessoa (ou 3 salários, caso more sozinho);
- Não ser beneficiário do FIES ou PROUNI.
A seleção será feita por assistentes sociais através de análise socioeconômica e entrevista. Atualmente, o programa já beneficia outros 197 estudantes na cidade.
O atendimento para esclarecimentos funciona das 7h às 12h30 pelos telefones (16) 3711-9267 / 3711-9220.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.