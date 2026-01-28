28 de janeiro de 2026
EDUCAÇÃO

Confira os requisitos para concorrer a 100 bolsas universitárias

Por Pedro Dartibale | da Redação
Secretaria de Educação de Franca, onde o candidato irá entregar toda documentação
Franca publicou nesta terça-feira, 27, o edital do Programa Bolsa Universidade, que irá conceder bolsas de estudo parciais a estudantes matriculados em faculdades particulares do município. Neste ano, serão disponibilizadas 100 novas vagas.

Distribuição das vagas

As oportunidades estão divididas entre três instituições de ensino:

  • Faculdade de Direito de Franca (FDF): 27 vagas para o curso de Direito.
  • Unifran: 30 vagas para diversos cursos (exceto Arquitetura, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Fisioterapia, Medicina, Veterinária, Psicologia e Odontologia).
  • Uni-Facef: 38 vagas distribuídas entre Administração, Ciências Contábeis, Computação, Letras, Matemática, Enfermagem, Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Há vagas específicas limitadas para Eng. de Produção (1), Psicologia (3) e Eng. Civil (1).

Como se inscrever

O processo é dividido em etapas e exige atenção aos prazos:

  1. Formulário: De 18 de fevereiro (10h) a 12 de março, o candidato deve baixar e preencher digitalmente o formulário no site da Prefeitura, clique aqui para acessar. O documento deve ser impresso e assinado (não serão aceitos formulários manuais).
  2. Agendamento: Entre 9 e 12 de março, o estudante deve enviar um e-mail para katiacomparini@franca.sp.gov.gov solicitando o agendamento para a entrega dos documentos.
  3. Entrega Presencial: Na data agendada, o candidato deve comparecer à Secretaria de Educação (Parque Francal) com o envelope contendo a documentação e o formulário.

Quem pode participar

Para concorrer, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

  • Estar matriculado em curso superior presencial em Franca;
  • Ter cursado Ensino Médio em escola pública (ou com bolsa integral na particular);
  • Não possuir diploma universitário anterior;
  • Residir em Franca há, no mínimo, 5 anos;
  • Ter renda familiar mensal de até 2 salários mínimos por pessoa (ou 3 salários, caso more sozinho);
  • Não ser beneficiário do FIES ou PROUNI.

A seleção será feita por assistentes sociais através de análise socioeconômica e entrevista. Atualmente, o programa já beneficia outros 197 estudantes na cidade.

O atendimento para esclarecimentos funciona das 7h às 12h30 pelos telefones (16) 3711-9267 / 3711-9220.

