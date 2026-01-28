Franca deu início a uma grande operação para climatizar a rede pública de atendimento de saúde. Nesta semana, começou a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas duas UPAs (Anita e Aeroporto), nos dois prontos-socorros ("Álvaro Azzuz" e Infantil "Magid Filho") e em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

O objetivo é amenizar o calor e garantir maior comodidade tanto para quem busca atendimento quanto para as equipes médicas e de enfermagem.

Os trabalhos começaram na última segunda-feira, 26, pela UBS Paraty. Nessa terça, 27, as equipes atuaram nas unidades do City Petrópolis e São Domingos. Nos próximos dias, a instalação segue para as UBSs do Parque Progresso e Vila Santa Terezinha.