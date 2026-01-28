Franca deu início a uma grande operação para climatizar a rede pública de atendimento de saúde. Nesta semana, começou a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas duas UPAs (Anita e Aeroporto), nos dois prontos-socorros ("Álvaro Azzuz" e Infantil "Magid Filho") e em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
O objetivo é amenizar o calor e garantir maior comodidade tanto para quem busca atendimento quanto para as equipes médicas e de enfermagem.
Os trabalhos começaram na última segunda-feira, 26, pela UBS Paraty. Nessa terça, 27, as equipes atuaram nas unidades do City Petrópolis e São Domingos. Nos próximos dias, a instalação segue para as UBSs do Parque Progresso e Vila Santa Terezinha.
Até mesmo o Centro de Saúde, localizado no prédio histórico no Centro da cidade, receberá a melhoria.
Ao todo, o investimento supera R$ 1 milhão, unindo recursos municipais e emendas dos deputados estaduais Guilherme Cortez (Psol), que destinou R$ 800 mil para a aquisição dos equipamentos, e Delegada Graciela (PL), com R$ 280 mil.
Nas UBSs, serão instalados 139 aparelhos. Nas UPAs e prontos-socorros:, mais 66, contemplando consultórios, salas de vacinação, salas de espera, acolhimento, isolamento e alas clínicas.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) destacou o impacto da mudança no dia a dia da saúde. “Isso proporcionará mais conforto aos nossos pacientes e aos nossos profissionais”, ressaltou.
