27 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Câmera filma caminhão de lixo desgovernado no São José; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Caminhão de lixo batendo em carros estacionados na rua Nelson Presotto, no bairro São José, em Franca
Caminhão de lixo batendo em carros estacionados na rua Nelson Presotto, no bairro São José, em Franca

Uma câmera de segurança filmou o momento em que um caminhão da coleta de lixo desceu desgovernado na rua Nelson Presotto, no bairro São José, e atingiu cinco carros, na manhã desta terça-feira, 27.

As imagens mostram ele no cruzamento com a rua Paula César Pacheco. Em seguida, o caminhão começa a voltar de ré na rua Nelson Presotto.

Nesse momento, o motorista parece ter perdido o controle da direção. O caminhão desceu desgovernado, quase atingiu um carro e um motociclista, antes de bater nos carros estacionados e parar próximo à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

Apesar da gravidade da batida e do susto, o Corpo de Bombeiros confirmou que ninguém se feriu.

Os bombeiros realizaram a contenção de vazamento de óleo na pista, utilizando serragem para evitar novos acidentes. Até a publicação deste texto, a pista estava fechada e o trânsito sendo desviado pela Alonso y Alonso.

Empresa diz que providencia suporte aos donos dos veículos atingidos

Em nota, a empresa Seleta, responsável pelo caminhão, destacou que o acidente ocorreu em uma rua íngreme e que o motorista do caminhão alegou ter perdido os freios. "A empresa instaurou investigação mecânica e cível interna para apurar responsabilidades. Não houve nenhuma vítima e estamos providenciando suporte aos proprietários dos veículos danificados envolvidos", diz a nota.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários