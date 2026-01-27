Uma câmera de segurança filmou o momento em que um caminhão da coleta de lixo desceu desgovernado na rua Nelson Presotto, no bairro São José, e atingiu cinco carros, na manhã desta terça-feira, 27.
As imagens mostram ele no cruzamento com a rua Paula César Pacheco. Em seguida, o caminhão começa a voltar de ré na rua Nelson Presotto.
Nesse momento, o motorista parece ter perdido o controle da direção. O caminhão desceu desgovernado, quase atingiu um carro e um motociclista, antes de bater nos carros estacionados e parar próximo à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
Apesar da gravidade da batida e do susto, o Corpo de Bombeiros confirmou que ninguém se feriu.
Os bombeiros realizaram a contenção de vazamento de óleo na pista, utilizando serragem para evitar novos acidentes. Até a publicação deste texto, a pista estava fechada e o trânsito sendo desviado pela Alonso y Alonso.
Empresa diz que providencia suporte aos donos dos veículos atingidos
Em nota, a empresa Seleta, responsável pelo caminhão, destacou que o acidente ocorreu em uma rua íngreme e que o motorista do caminhão alegou ter perdido os freios. "A empresa instaurou investigação mecânica e cível interna para apurar responsabilidades. Não houve nenhuma vítima e estamos providenciando suporte aos proprietários dos veículos danificados envolvidos", diz a nota.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.