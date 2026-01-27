Uma câmera de segurança filmou o momento em que um caminhão da coleta de lixo desceu desgovernado na rua Nelson Presotto, no bairro São José, e atingiu cinco carros, na manhã desta terça-feira, 27.

As imagens mostram ele no cruzamento com a rua Paula César Pacheco. Em seguida, o caminhão começa a voltar de ré na rua Nelson Presotto.

Nesse momento, o motorista parece ter perdido o controle da direção. O caminhão desceu desgovernado, quase atingiu um carro e um motociclista, antes de bater nos carros estacionados e parar próximo à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.