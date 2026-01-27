Imagens de uma câmera de segurança divulgadas nesta terça-feira, 27, mostram o momento em que uma cachorra foi arrastada por um caminhão até a morte no último domingo, 25, em Igarapava, na região de Franca. O vídeo mostra o animal sendo arrastado por uma rua no Centro da cidade.

O homem que dirigia o caminhão chegou a ser preso, mas foi solto após passar por audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade.

