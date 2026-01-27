Imagens de uma câmera de segurança divulgadas nesta terça-feira, 27, mostram o momento em que uma cachorra foi arrastada por um caminhão até a morte no último domingo, 25, em Igarapava, na região de Franca. O vídeo mostra o animal sendo arrastado por uma rua no Centro da cidade.
O homem que dirigia o caminhão chegou a ser preso, mas foi solto após passar por audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade.
Leia mais: Acusado de arrastar cadela até a morte é solto após custódia
Segundo a Polícia Civil, Lourival Ribeiro da Silva, de 65 anos, saiu de uma fazenda na zona rural com o animal amarrado ao para-choque do caminhão. Ele percorreu quilômetros até parar no Centro da cidade, na Vila Marilene, próximo a um posto de combustíveis, onde foi abordado e preso em flagrante.
“Vamos checar todas as imagens para identificar o trajeto que ele percorreu com o animal amarrado. Também vamos ouvir outras testemunhas que teriam visto e alertado o motorista para parar”, disse a delegada do caso, Ana Cláudia.
As imagens mostram a cachorra sendo arrastada pelas ruas, o que, segundo a polícia, comprova a crueldade do crime. A cadela estava prenha de dez filhotes, que também morreram. Uma veterinária da Prefeitura realizou os procedimentos no local.
O caminhão usado pelo suspeito estava envelopado com o nome de uma empresa. Em nota, a empresa informou que o veículo foi vendido recentemente ao homem e que ele não possui qualquer vínculo com a instituição.
