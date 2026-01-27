27 de janeiro de 2026
SUSTO

Motorista derruba poste na Emílio Paludetto, em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Poste quebrado na avenida Emílio Paludetto, em Franca, após carro bater
Poste quebrado na avenida Emílio Paludetto, em Franca, após carro bater

Um carro bateu contra um poste na avenida Emílio Paludetto, na Vila Hípica, em Franca, na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo o motorista, o volante do carro travou enquanto ele trafegava pela avenida no sentido Vila Hípica ao Jardim Aeroporto. Em seguida, ele perdeu o controle da direção e bateu no poste que caiu.

Apesar do impacto, o condutor não se feriu e não precisou ser socorrido.

Com a batida, o poste ficou caído e parte da avenida precisou ser sinalizada para evitar novos acidentes. Uma equipe da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foi acionada para realizar a substituição do poste.