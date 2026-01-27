Um carro bateu contra um poste na avenida Emílio Paludetto, na Vila Hípica, em Franca, na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo o motorista, o volante do carro travou enquanto ele trafegava pela avenida no sentido Vila Hípica ao Jardim Aeroporto. Em seguida, ele perdeu o controle da direção e bateu no poste que caiu.

Apesar do impacto, o condutor não se feriu e não precisou ser socorrido.