Um carro bateu contra um poste na avenida Emílio Paludetto, na Vila Hípica, em Franca, na manhã desta terça-feira, 27.
Segundo o motorista, o volante do carro travou enquanto ele trafegava pela avenida no sentido Vila Hípica ao Jardim Aeroporto. Em seguida, ele perdeu o controle da direção e bateu no poste que caiu.
Apesar do impacto, o condutor não se feriu e não precisou ser socorrido.
Com a batida, o poste ficou caído e parte da avenida precisou ser sinalizada para evitar novos acidentes. Uma equipe da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foi acionada para realizar a substituição do poste.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.