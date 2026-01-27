Equipes de fiscalização e proteção animal foram acionadas após denúncias de maus-tratos a um cachorro de grande porte, que estaria abandonado em uma residência, vivendo em condições precárias e insalubres. O caso aconteceu nesta terça-feira, 27, na Rua Gabriel Anawate, na Vila Aparecida, em Franca.

Ao chegar ao local, a equipe ouviu relatos de vizinhos que denunciaram o abandono do imóvel e do animal. Segundo eles, a proprietária da casa teria se mudado para outra residência na mesma rua, deixando o cachorro sozinho no imóvel, amarrado, sem acesso à água ou alimento. Ainda conforme os moradores, a situação já se arrastava há dias e causava preocupação devido ao estado do local.

Com a autorização da proprietária, os agentes entraram na residência e constataram a situação de maus-tratos. O cachorro foi encontrado sem água e sem comida, preso a uma corrente em um ambiente insalubre, com forte mau cheiro e grande quantidade de lixo acumulado tanto no interior do imóvel quanto no quintal.