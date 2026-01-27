Equipes de fiscalização e proteção animal foram acionadas após denúncias de maus-tratos a um cachorro de grande porte, que estaria abandonado em uma residência, vivendo em condições precárias e insalubres. O caso aconteceu nesta terça-feira, 27, na Rua Gabriel Anawate, na Vila Aparecida, em Franca.
Ao chegar ao local, a equipe ouviu relatos de vizinhos que denunciaram o abandono do imóvel e do animal. Segundo eles, a proprietária da casa teria se mudado para outra residência na mesma rua, deixando o cachorro sozinho no imóvel, amarrado, sem acesso à água ou alimento. Ainda conforme os moradores, a situação já se arrastava há dias e causava preocupação devido ao estado do local.
Com a autorização da proprietária, os agentes entraram na residência e constataram a situação de maus-tratos. O cachorro foi encontrado sem água e sem comida, preso a uma corrente em um ambiente insalubre, com forte mau cheiro e grande quantidade de lixo acumulado tanto no interior do imóvel quanto no quintal.
A responsável pelo animal alegou que deixou a casa após o imóvel ter sido incendiado e que pessoas em situação de rua teriam ateado fogo no local. Segundo ela, o acúmulo de lixo teria ocorrido após esses episódios, e o cachorro teria sido deixado na residência com a função de “vigiar” o imóvel.
O endereço já foi cenário de dois incêndios de grandes proporções, registrados no dia 21 de maio do ano passado. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes no mesmo dia para conter as chamas na residência, que pertencia a uma idosa de 65 anos e estava completamente tomada por lixo e dejetos.
No primeiro atendimento, os bombeiros encontraram a casa em estado crítico, com materiais inflamáveis espalhados por todos os cômodos e no quintal. O fogo causou danos severos à estrutura do imóvel, provocando, inclusive, o desabamento de parte do telhado. Cerca de uma hora após o controle das chamas, um novo foco de incêndio surgiu no mesmo endereço, exigindo nova mobilização das equipes.
Segundo os bombeiros, o risco de reinício era elevado devido à grande quantidade de lixo acumulado.
Diante da constatação dos maus-tratos, foi elaborado um Relatório de Ocorrência e lavrada autuação contra a proprietária. O caso também foi formalmente registrado junto à Polícia Civil para as providências legais cabíveis.
O Canil Municipal foi acionado e compareceu ao local para realizar o recolhimento do cachorro. O animal foi encaminhado ao canil, onde receberá cuidados veterinários e acompanhamento adequado.
