O mercado imobiliário de Franca e região encerrou 2025 com um desempenho positivo, impulsionado principalmente pelo aumento nas vendas de imóveis residenciais usados, segundo pesquisa de mercado do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

De acordo com o levantamento, as vendas registraram crescimento de 24,14% em dezembro na comparação com novembro, resultando em um avanço acumulado de 164,84% ao longo do ano. O cenário reflete a força do crédito imobiliário e a maior previsibilidade econômica, especialmente para famílias de renda média e média-baixa, que encontraram no financiamento uma alternativa viável para a aquisição da casa própria.

As casas representaram 56% dos imóveis vendidos, enquanto os apartamentos responderam por 44% das negociações. A maior procura concentrou-se em imóveis com dois dormitórios e áreas entre 50 m² e 100 m². A faixa de preço mais comercializada foi a de R$ 151 mil a R$ 200 mil, seguida pelos imóveis entre R$ 201 mil e R$ 250 mil, evidenciando a busca por opções mais acessíveis.