O mercado imobiliário de Franca e região encerrou 2025 com um desempenho positivo, impulsionado principalmente pelo aumento nas vendas de imóveis residenciais usados, segundo pesquisa de mercado do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).
De acordo com o levantamento, as vendas registraram crescimento de 24,14% em dezembro na comparação com novembro, resultando em um avanço acumulado de 164,84% ao longo do ano. O cenário reflete a força do crédito imobiliário e a maior previsibilidade econômica, especialmente para famílias de renda média e média-baixa, que encontraram no financiamento uma alternativa viável para a aquisição da casa própria.
As casas representaram 56% dos imóveis vendidos, enquanto os apartamentos responderam por 44% das negociações. A maior procura concentrou-se em imóveis com dois dormitórios e áreas entre 50 m² e 100 m². A faixa de preço mais comercializada foi a de R$ 151 mil a R$ 200 mil, seguida pelos imóveis entre R$ 201 mil e R$ 250 mil, evidenciando a busca por opções mais acessíveis.
Em relação à localização, os bairros periféricos lideraram as vendas, com 56,3% das transações, seguidos pelas áreas nobres (25%) e pela região central (18,8%). O financiamento pela Caixa Econômica Federal foi predominante, responsável por 68,8% das operações, enquanto 25% das compras foram realizadas à vista.
Locações seguem aquecidas
No segmento de locações, dezembro apresentou crescimento de 1,67% em relação ao mês anterior, encerrando 2025 com aumento acumulado de 241,14%. Apesar do avanço no ano, o mercado mostrou maior equilíbrio no último mês, com contratos firmados majoritariamente sem concessão de descontos.
As casas também lideraram as locações, com 56%, contra 44% de apartamentos. Os valores de aluguel mais praticados ficaram entre R$ 1.500 e R$ 2.000, faixa que concentrou a maior parte dos contratos. As casas alugadas tinham, em sua maioria, três dormitórios, enquanto os apartamentos mais procurados eram de dois dormitórios.
Diferentemente das vendas, as locações se concentraram principalmente na região central, responsável por 62,5% dos contratos, evidenciando a preferência por imóveis próximos a comércio, serviços e transporte público. A pesquisa aponta ainda que o fiador foi utilizado como garantia em 100% dos contratos firmados em dezembro, demonstrando um perfil mais tradicional do mercado local.
A pesquisa de mercado entrevistou 65 imobiliárias de Franca, Cristais Paulista, Ipuã, Ituverava, Patrocínio Paulista e São Joaquim da Barra.
