Uma ação da Polícia Militar nesta terça-feira, 27, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 23 anos suspeito de tráfico de drogas nas proximidades da Escola "José Mário Faleiros", no Jardim Aeroporto III, em Franca. O caso foi registrado após um trabalho de monitoramento realizado pela equipe policial, que já vinha recebendo denúncias sobre a prática frequente do crime no local.

De acordo com o histórico da ocorrência, os policiais foram informados de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes de forma habitual em frente à unidade escolar. Diante da denúncia, a equipe iniciou campanas em dias alternados, passando a observar a movimentação na região. Durante esse período de vigilância, os policiais constataram a venda de drogas pelos suspeitos.

Ainda conforme apurado, os entorpecentes eram escondidos no muro da escola, estratégia utilizada para dificultar a ação policial. Os dois suspeitos se revezavam nas vendas, abordando usuários que passavam pelo local para realizar a comercialização das drogas.