Uma ação da Polícia Militar nesta terça-feira, 27, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 23 anos suspeito de tráfico de drogas nas proximidades da Escola "José Mário Faleiros", no Jardim Aeroporto III, em Franca. O caso foi registrado após um trabalho de monitoramento realizado pela equipe policial, que já vinha recebendo denúncias sobre a prática frequente do crime no local.
De acordo com o histórico da ocorrência, os policiais foram informados de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes de forma habitual em frente à unidade escolar. Diante da denúncia, a equipe iniciou campanas em dias alternados, passando a observar a movimentação na região. Durante esse período de vigilância, os policiais constataram a venda de drogas pelos suspeitos.
Ainda conforme apurado, os entorpecentes eram escondidos no muro da escola, estratégia utilizada para dificultar a ação policial. Os dois suspeitos se revezavam nas vendas, abordando usuários que passavam pelo local para realizar a comercialização das drogas.
Nesta data, durante mais uma ação de tráfico devidamente registrada pela equipe, os policiais decidiram intervir. A abordagem ocorreu na rua Denizar Trevizani. No momento da ação, um dos indivíduos conseguiu fugir e não foi localizado. O outro suspeito, um jovem de 23 anos, foi detido no local.
Com ele, os policiais encontraram a quantia de R$ 37 em dinheiro. Questionado, o abordado relatou que havia sido colocado em liberdade no dia anterior, após passar por audiência de custódia, pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 25 de janeiro, registrado em boletim no Plantão Policial.
Durante a continuidade da ação, os policiais realizaram buscas no muro da Escola "José Mário Faleiros", onde localizaram e apreenderam 14 pinos de cocaína, confirmando o local utilizado para esconder os entorpecentes.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito. A identidade do comparsa que conseguiu fugir não foi divulgada. O caso segue sob investigação.
