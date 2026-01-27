Um roubo audacioso e violento assustou funcionários e clientes de um lava-jato localizado na Vila Teixeira, em Franca, na noite dessa segunda-feira, 26. Quatro criminosos, todos com os rostos cobertos, invadiram o estabelecimento e renderam as vítimas, sob ameaça de arma de fogo, e levaram três carros e um celular.

Segundo a Polícia Militar, o grupo entrou no local por volta das 20h45. Um dos assaltantes portava uma arma, enquanto os demais davam apoio à ação. As vítimas, funcionários do lava-jato, foram amarradas e obrigadas a informar onde estavam as chaves dos veículos que se encontravam no estabelecimento.

Após localizar as chaves, os criminosos fugiram levando três carros: uma caminhonete Hilux preta, uma Fiat Toro Freedom prata e um Honda Civic EXL branco. A ação causou momentos de pânico e tensão no local.