Um roubo audacioso e violento assustou funcionários e clientes de um lava-jato localizado na Vila Teixeira, em Franca, na noite dessa segunda-feira, 26. Quatro criminosos, todos com os rostos cobertos, invadiram o estabelecimento e renderam as vítimas, sob ameaça de arma de fogo, e levaram três carros e um celular.
Segundo a Polícia Militar, o grupo entrou no local por volta das 20h45. Um dos assaltantes portava uma arma, enquanto os demais davam apoio à ação. As vítimas, funcionários do lava-jato, foram amarradas e obrigadas a informar onde estavam as chaves dos veículos que se encontravam no estabelecimento.
Após localizar as chaves, os criminosos fugiram levando três carros: uma caminhonete Hilux preta, uma Fiat Toro Freedom prata e um Honda Civic EXL branco. A ação causou momentos de pânico e tensão no local.
Assim que foram acionadas, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências pela região. Pouco tempo depois, dois dos veículos foram localizados abandonados em ruas do bairro Jardim Aeroporto. Os carros foram preservados para perícia, já que há indícios de que possam ajudar na identificação dos autores. O terceiro veículo chegou a ser avistado, mas conseguiu escapar durante a fuga.
Durante a continuidade das buscas, a vítima que teve o celular roubado conseguiu rastrear o aparelho por meio da geolocalização. O sinal indicou uma residência, onde os policiais fizeram contato com a mulher do acusado.
Ela relatou que seu companheiro chegou em casa com o celular como se fosse um presente, após uma discussão anterior em que teria quebrado o aparelho dela. A mulher afirmou que não aceitou o telefone e disse que o deixou sobre a caixa de energia da residência. Apesar disso, a equipe policial constatou que ela chegou a enviar mensagens perguntando como poderia resetar o aparelho, o que levantou suspeitas.
Ao perceber a chegada da polícia, o acusado fugiu do local e não foi localizado, mesmo após buscas na região. A mulher tentou colaborar com informações que ajudassem na localização do companheiro, mas até o momento ele segue foragido.
As vítimas e a mulher do acusado foram conduzidas ao plantão policial para prestar depoimento. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos tanto no local do crime quanto nos veículos recuperados.
O caso segue sob investigação, e a polícia trabalha para identificar e prender todos os envolvidos no roubo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.