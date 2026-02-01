Franca registrou 40 mortes em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, alcançando uma taxa de mortalidade de 11,22 óbitos a cada 100 mil habitantes, segundo dados consolidados do sistema de monitoramento viário. O índice coloca o município à frente de cidades maiores, como São Paulo (9,07), Santos (8,17) e Diadema (8,70), evidenciando um cenário de atenção no trânsito local.

No comparativo estadual, Franca ocupa a 14ª posição entre os municípios analisados, ficando abaixo de cidades como Piracicaba (17,17), Jundiaí (17,00) e São Vicente (16,82), mas acima de importantes centros urbanos. Apesar de não figurar entre os piores índices do estado, os números indicam que o município apresenta taxa elevada em relação ao seu porte populacional, estimado em 356.397 habitantes.

Na análise regional, Franca também se destaca negativamente. O percentual de fatalidade no trânsito chegou a 3,43%, superior ao de Ribeirão Preto (3,24%), mas inferior ao registrado em Barretos (3,98%) e Campinas (4,85%). O dado indica que, proporcionalmente, a cada conjunto de sinistros registrados, Franca mantém um índice relevante de mortes.