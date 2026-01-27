A OSS (Organização Social de Saúde) do Hospital Estadual “Três Colinas”, de Franca, foi divulgada na última sexta-feira, 23, onde o Governo do Estado de São Paulo decidiu que a Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP) será a gestora do novo hospital. Até a seleção oficial, foram seis instituições que se manifestaram em prol do interesse na gestão.

No despacho do Diário Oficial do Estado de São Paulo, é citado que seis empresas demonstraram interesse, porém, somente duas apresentaram plano operacional e documentação completa. As seis empresas foram: a Faepa, a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, a Fascamp (Fundação da Área de Saúde de Campinas), a Funfarme (Fundação Faculdade Regional Medicina São José do Rio Preto), o Seconci-SP (Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo) e a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. Apenas as duas primeiras seguiram o previsto no edital.

O que o edital previa?

O edital de convocação pública, publicado em 14 de novembro de 2025, estabelecia que poderiam participar do chamamento entidades privadas, sem fins lucrativos, previamente qualificadas como organizações sociais da área da saúde, com matriz ou filial no Estado de São Paulo, desde que cumprissem todas as exigências legais, contratuais e técnicas previstas no documento.