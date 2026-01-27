Um acidente de grandes proporções materiais, mas sem vítimas, assustou quem passava pela região do Sesc Franca, na manhã desta terça-feira, 27, no bairro São José, região central da cidade. Um caminhão de coleta de lixo perdeu o controle e atingiu em série cinco veículos que estavam estacionados na rua Nelson Presotto, quase na esquina com a avenida Alonso y Alonso.

Segundo informações colhidas no local pela equipe do Portal GCN/Sampi, o caminhão apresentou problemas mecânicos na subida da via. O veículo teria perdido a força e os freios, descendo de ré desgovernado.

O sargento Alexandre, do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência e detalhou a aflição do motorista para evitar uma tragédia maior. "Quando chegou perto de um cruzamento, em frente à portaria do Sesc, ele sentiu que o caminhão começou a perder o freio. Ele tentou jogar numa rua na contramão, só que estavam vindo outros carros. Então, ele desistiu e o caminhão começou a descer", explicou.