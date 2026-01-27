27 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
SUSTO

Caminhão de lixo perde freio e atinge 5 carros ao lado do Sesc

Por N. Fradique, Laís Bachur e Pedro Dartibale | da Redação
N. Fradique/GCN
Veículos atingidos pelo caminhão da coleta de lixo
Um acidente de grandes proporções materiais, mas sem vítimas, assustou quem passava pela região do Sesc Franca, na manhã desta terça-feira, 27, no bairro São José, região central da cidade. Um caminhão de coleta de lixo perdeu o controle e atingiu em série cinco veículos que estavam estacionados na rua Nelson Presotto, quase na esquina com a avenida Alonso y Alonso.

Segundo informações colhidas no local pela equipe do Portal GCN/Sampi, o caminhão apresentou problemas mecânicos na subida da via. O veículo teria perdido a força e os freios, descendo de ré desgovernado.

O sargento Alexandre, do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência e detalhou a aflição do motorista para evitar uma tragédia maior. "Quando chegou perto de um cruzamento, em frente à portaria do Sesc, ele sentiu que o caminhão começou a perder o freio. Ele tentou jogar numa rua na contramão, só que estavam vindo outros carros. Então, ele desistiu e o caminhão começou a descer", explicou.

Para não colidir de frente com os veículos em movimento ou cair no córrego da Alonso y Alonso, o motorista direcionou o caminhão para a lateral, atingindo a fila de carros estacionados.

Cinco veículos foram atingidos e ficaram bastante danificados:

  • um Chevrolet Corsa;
  • um Fiat Mille;
  • um Renault Logan;
  • um Jeep Compass;
  • um Nissan Kicks.

Apesar da gravidade da batida e do susto, o Corpo de Bombeiros confirmou que ninguém se feriu. "Ele [motorista] também pensou nisso, de o caminhão cair no córrego ou acertar alguma pessoa que estava transitando na avenida principal", ressaltou o sargento Alexandre.

Os bombeiros realizaram a contenção de vazamento de óleo na pista utilizando serragem para evitar novos acidentes. Até a publicação deste texto, a pista estava fechada e o trânsito sendo desviado pela avenida Alonso y Alonso.

