O futebol de Franca está de luto. Morreu na cidade nesta terça-feira, 27, Antônio Ademar Felizardo, conhecido como Toninho Gaúcho, aos 66 anos de idade. Ele era divorciado e deixa cinco filhos.
De acordo com seu filho Dinnyer Martins, Toninho vinha enfrentando problemas de saúde. “Ele passou mal e foi internado. Teve complicações relacionadas a água nos pulmões, afetando os rins, e não resistiu”, explicou, lamentando a morte do pai.
Toninho já estava aposentado, mas trabalhou por mais de 20 anos na extinta fábrica de calçados Decolores, em Franca, como costurador manual.
No esporte, Toninho jogou na Associação Atlética Francana, nas categorias abaixo do profissional, chegando a integrar o elenco principal em várias oportunidades. Paralelamente à sua profissão no setor calçadista, ele jogou por várias equipes amadoras de Franca, deixando um grande círculo de amizade.
O corpo de Toninho será velado no Velório Memorial Nova Franca, das 12 às 16h, desta terça-feira, com sepultamento em seguida no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.