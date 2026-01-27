O futebol de Franca está de luto. Morreu na cidade nesta terça-feira, 27, Antônio Ademar Felizardo, conhecido como Toninho Gaúcho, aos 66 anos de idade. Ele era divorciado e deixa cinco filhos.

De acordo com seu filho Dinnyer Martins, Toninho vinha enfrentando problemas de saúde. “Ele passou mal e foi internado. Teve complicações relacionadas a água nos pulmões, afetando os rins, e não resistiu”, explicou, lamentando a morte do pai.

Toninho já estava aposentado, mas trabalhou por mais de 20 anos na extinta fábrica de calçados Decolores, em Franca, como costurador manual.