27 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Morre em Franca o esportista Toninho Gaúcho, aos 66 anos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Álbum de Família
Toninho Gaúcho na época em que jogou na Francana e na atualidade
Toninho Gaúcho na época em que jogou na Francana e na atualidade

O futebol de Franca está de luto. Morreu na cidade nesta terça-feira, 27, Antônio Ademar Felizardo, conhecido como Toninho Gaúcho, aos 66 anos de idade. Ele era divorciado e deixa cinco filhos.

De acordo com seu filho Dinnyer Martins, Toninho vinha enfrentando problemas de saúde. “Ele passou mal e foi internado. Teve complicações relacionadas a água nos pulmões, afetando os rins, e não resistiu”, explicou, lamentando a morte do pai.

Toninho já estava aposentado, mas trabalhou por mais de 20 anos na extinta fábrica de calçados Decolores, em Franca, como costurador manual.

No esporte, Toninho jogou na Associação Atlética Francana, nas categorias abaixo do profissional, chegando a integrar o elenco principal em várias oportunidades. Paralelamente à sua profissão no setor calçadista, ele jogou por várias equipes amadoras de Franca, deixando um grande círculo de amizade.

O corpo de Toninho será velado no Velório Memorial Nova Franca, das 12 às 16h, desta terça-feira, com sepultamento em seguida no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários