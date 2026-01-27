Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho pode se candidatar para alguma das 206 vagas de emprego abertas no programa Emprega Franca. A oferta de vagas disponíveis foi atualizada pela Prefeitura de Franca nesta segunda-feira, 26.
As oportunidades abrangem funções como balconista, cuidador de idosos, motorista de ônibus, auxiliar administrativo, vendedor interno e externo, técnico em segurança do trabalho, ajudante de motorista, repositor de mercadorias, operador de caixa, designer, balconista, chapeiro, cozinheira, acabador de calçados, auxiliar de produção e carpinteiro, entre outras.
Os interessados podem consultar a lista completa de vagas por meio do site oficial da Prefeitura de Franca ou comparecer pessoalmente à unidade do Emprega Franca, que funciona em prédio anexo à rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo, impresso ou em formato digital.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov também estão disponíveis para contato.
