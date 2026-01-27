27 de janeiro de 2026
De balconista a motorista, veja as vagas do Emprega Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Público recebendo atendimento no Emprega Franca
Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho pode se candidatar para alguma das 206 vagas de emprego abertas no programa Emprega Franca. A oferta de vagas disponíveis foi atualizada pela Prefeitura de Franca nesta segunda-feira, 26.

As oportunidades abrangem funções como balconista, cuidador de idosos, motorista de ônibus, auxiliar administrativo, vendedor interno e externo, técnico em segurança do trabalho, ajudante de motorista, repositor de mercadorias, operador de caixa, designer, balconista, chapeiro, cozinheira, acabador de calçados, auxiliar de produção e carpinteiro, entre outras.

Os interessados podem consultar a lista completa de vagas por meio do site oficial da Prefeitura de Franca ou comparecer pessoalmente à unidade do Emprega Franca, que funciona em prédio anexo à rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo, impresso ou em formato digital.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov também estão disponíveis para contato.

