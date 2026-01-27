Um lobo-guará foi resgatado na tarde dessa segunda-feira, 26, após ser encontrado ferido às margens da rodovia Altino Arantes, no trecho que liga Orlândia a Morro Agudo. O animal estava visivelmente debilitado e apresentava ferimentos, com suspeita de ter sido atropelado.
O resgate começou após um motorista que passava pelo local parar ao notar o animal caído próximo à pista. Em um primeiro momento, ele pensou se tratar de um cachorro, mas ao perceber que era um animal silvestre, acionou os órgãos responsáveis.
A ocorrência contou com a atuação conjunta da Defesa Civil de Orlândia e Morro Agudo, da Secretaria de Meio Ambiente de Morro Agudo, do Corpo de Bombeiros Militar e do Projeto Urutau. As equipes realizaram a contenção do animal e adotaram medidas para estabilizá-lo ainda no local, seguindo protocolos específicos para esse tipo de situação.
Depois do atendimento inicial, o lobo-guará foi colocado em uma estrutura adequada para transporte e levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Ribeirão Preto, onde passará por avaliação veterinária e seguirá sob cuidados especializados.
As autoridades reforçam que, ao encontrar animais silvestres feridos ou em risco, a população deve evitar qualquer tentativa de resgate e acionar imediatamente os serviços especializados.
