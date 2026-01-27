Um lobo-guará foi resgatado na tarde dessa segunda-feira, 26, após ser encontrado ferido às margens da rodovia Altino Arantes, no trecho que liga Orlândia a Morro Agudo. O animal estava visivelmente debilitado e apresentava ferimentos, com suspeita de ter sido atropelado.

O resgate começou após um motorista que passava pelo local parar ao notar o animal caído próximo à pista. Em um primeiro momento, ele pensou se tratar de um cachorro, mas ao perceber que era um animal silvestre, acionou os órgãos responsáveis.

A ocorrência contou com a atuação conjunta da Defesa Civil de Orlândia e Morro Agudo, da Secretaria de Meio Ambiente de Morro Agudo, do Corpo de Bombeiros Militar e do Projeto Urutau. As equipes realizaram a contenção do animal e adotaram medidas para estabilizá-lo ainda no local, seguindo protocolos específicos para esse tipo de situação.