Um ônibus com cerca de 25 trabalhadores de uma empresa de Rifaina pegou fogo no final da tarde dessa segunda-feira, 26, na vicinal Osvaldo Gilberto (RFN-010), que dá acesso ao município de Igarapava.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o veículo apresentou um princípio de incêndio na parte traseira, na altura do km 16. Ao perceber a situação, o motorista parou imediatamente no acostamento e todos os trabalhadores conseguiram desembarcar a tempo. Em poucos minutos, as chamas se alastraram e consumiram todo o ônibus.
Equipes da Defesa Civil e um caminhão-pipa da Prefeitura de Igarapava foram acionados para atender a ocorrência. A Guarda Civil Municipal de Rifaina também esteve no local, auxiliando no atendimento e na segurança da via.
Imagens gravadas por testemunhas mostram o ônibus completamente em chamas, com uma intensa cortina de fumaça subindo ao céu. Em outro registro, é possível ver o caminhão-pipa atuando no combate ao incêndio.
Apesar do susto, ninuém se feriu. Os trabalhadores haviam encerrado o primeiro dia de trabalho desta semana em Rifaina e retornavam para a cidade de Igarapava.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.