Um ônibus com cerca de 25 trabalhadores de uma empresa de Rifaina pegou fogo no final da tarde dessa segunda-feira, 26, na vicinal Osvaldo Gilberto (RFN-010), que dá acesso ao município de Igarapava.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o veículo apresentou um princípio de incêndio na parte traseira, na altura do km 16. Ao perceber a situação, o motorista parou imediatamente no acostamento e todos os trabalhadores conseguiram desembarcar a tempo. Em poucos minutos, as chamas se alastraram e consumiram todo o ônibus.

Equipes da Defesa Civil e um caminhão-pipa da Prefeitura de Igarapava foram acionados para atender a ocorrência. A Guarda Civil Municipal de Rifaina também esteve no local, auxiliando no atendimento e na segurança da via.