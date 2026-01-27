27 de janeiro de 2026
SUSTO NA RODOVIA

Ônibus com trabalhadores pega fogo e é destruído pelas chamas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Em poucos minutos, as chamas se alastraram e consumiram todo o ônibus
Um ônibus com cerca de 25 trabalhadores de uma empresa de Rifaina pegou fogo no final da tarde dessa segunda-feira, 26, na vicinal Osvaldo Gilberto (RFN-010), que dá acesso ao município de Igarapava.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o veículo apresentou um princípio de incêndio na parte traseira, na altura do km 16. Ao perceber a situação, o motorista parou imediatamente no acostamento e todos os trabalhadores conseguiram desembarcar a tempo. Em poucos minutos, as chamas se alastraram e consumiram todo o ônibus.

Equipes da Defesa Civil e um caminhão-pipa da Prefeitura de Igarapava foram acionados para atender a ocorrência. A Guarda Civil Municipal de Rifaina também esteve no local, auxiliando no atendimento e na segurança da via.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o ônibus completamente em chamas, com uma intensa cortina de fumaça subindo ao céu. Em outro registro, é possível ver o caminhão-pipa atuando no combate ao incêndio.

Apesar do susto, ninuém se feriu. Os trabalhadores haviam encerrado o primeiro dia de trabalho desta semana em Rifaina e retornavam para a cidade de Igarapava.

