Veja o obituário desta terça-feira, 27, em Franca:
Nome: Maria das Graças Salgado Genaro
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Milena Carolina Fernandes da Silva Rocha
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Antônio Ademar Felizardo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
