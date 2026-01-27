Veja o obituário desta terça-feira, 27, em Franca:

Nome: Maria das Graças Salgado Genaro

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Milena Carolina Fernandes da Silva Rocha

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h