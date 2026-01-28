Franca anunciou a abertura de mais de 300 vagas para diversas modalidades esportivas e culturais neste início de ano. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Cultura e instituições do Terceiro Setor, oferece aulas gratuitas em diferentes regiões da cidade.

As opções são variadas e atendem a todas as idades, contemplando desde crianças (musicalização e balé) e adolescentes (instrumentos e esportes) até o público acima de 50 anos (ginástica e viola caipira).

Como se inscrever

Não há inscrição online. Os interessados devem comparecer pessoalmente nos locais onde as atividades são realizadas, nos dias e horários das aulas, para garantir a vaga.