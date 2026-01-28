Franca anunciou a abertura de mais de 300 vagas para diversas modalidades esportivas e culturais neste início de ano. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Cultura e instituições do Terceiro Setor, oferece aulas gratuitas em diferentes regiões da cidade.
As opções são variadas e atendem a todas as idades, contemplando desde crianças (musicalização e balé) e adolescentes (instrumentos e esportes) até o público acima de 50 anos (ginástica e viola caipira).
Como se inscrever
Não há inscrição online. Os interessados devem comparecer pessoalmente nos locais onde as atividades são realizadas, nos dias e horários das aulas, para garantir a vaga.
Confira abaixo o cronograma completo com os endereços:
Música e Cultura
Violão (7 a 17 anos)
C.C. Santa Efigênia (Rua Sargento Marcos Alfredo Lance, 1955): Segundas (19h20 ou 20h30) e Quintas (8h30).
C.C. Aeroporto 3 (Av. César Martins Pirajá, 172): Quintas (18h30).
IEAD Paulistano (Rua Antônio Berdu Garcia, 930): Sábados (13h ou 14h).
Viola Caipira (12 anos ou mais)
C.C. Santa Maria (Rua Princesa Isabel, 2521): Segundas (17h30).
Praça da Juventude - Jd. Redentor (Rua Joaquim Cândido Guilhobel, s/n): Quartas (19h).
Percussão e Flauta Transversal (7 a 17 anos)
C.C. Aeroporto 3 (Av. César Martins Pirajá, 172): Terças (19h30).
Violino (7 a 17 anos)
C.C. Santa Efigênia (Rua Sargento Marcos Alfredo Lance, 1955): Quartas (18h20).
Trompete (7 a 17 anos)
C.C. Aeroporto 3 (Av. César Martins Pirajá, 172): Terças (18h30 ou 19h30).
C.C. Santa Efigênia (Rua Sargento Marcos Alfredo Lance, 1955): Quartas (20h30).
Musicalização (4 a 6 anos)
C.C. Aeroporto 3 (Av. César Martins Pirajá, 172): Quartas (19h30) ou Quintas (19h20).
IEAD Paulistano (Rua Antônio Berdu Garcia, 930): Quintas (17h).
Dança
Balé (6 a 14 anos)
C.C. Aeroporto 1 (Av. Carlos Roberto Haddad, 496): Segundas e Quartas (10h).
C.C. Aeroporto 3 (Av. César Martins Pirajá, 172): Segundas e Quartas (8h50 ou 13h50).
C.C. Santa Efigênia (Rua Sargento Marcos Alfredo Lance, 1955): Segundas e Quartas (7h55).
CEU Leporace (Av. Abrahão Brickmann, 551): Segundas e Quartas (14h).
Esportes e Saúde
Futsal (Sub-10 e Sub-12)
Ginásio do Leporace (Av. Abrahão Brickmann, s/n): Terças e Quintas (8h30).
Escola Carmen Munhoz (Rua Dr. Washington Luís, 1944): Segundas e Quintas (15h).
Paróquia Sagrado Coração - Jd. Paulistano (Rua Gilberto de Aguilar, 771): Segundas, Quartas e Quintas (vários horários).
Basquete (8 a 17 anos)
Paróquia Sagrado Coração (Rua Gilberto de Aguilar, 771): Terças, Quartas e Quintas (vários horários).
Judô (7 anos a adulto)
CIE Jd. Cambuí (Rua Durval Teixeira de Castro, s/n): Segundas e Quartas (manhã e tarde).
C.C. Santa Maria (Rua Princesa Isabel, 2521): Terças e Quintas (18h ou 20h).
Ginásio Aeroporto (Rua Geraldo Bassotelli, 463): Segundas e Quartas (18h, 19h ou 20h).
Vôlei Misto (7 a 9 anos)
Ginásio Aeroporto (Rua Geraldo Bassotelli, 463): Segundas e Quartas (8h30).
Ginástica e Saúde em Ação (50 anos ou mais)
Paróquia Sagrado Coração (Rua Gilberto de Aguilar, 771): Terças (17h20) e Quartas (14h30).
C.C. Santa Maria (Rua Princesa Isabel, 2521): Terças e Quintas (8h15).
