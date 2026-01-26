A Justiça concedeu liberdade a Donizete Tadeu de Souza, de 65 anos, motorista do caminhão de coleta de lixo que atropelou e matou a idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, na última quinta-feira, 22, em Franca. O juiz responsável pelo caso acatou o pedido do Ministério Público e autorizou a soltura.
Um mandado de soltura foi expedido e o motorista deve ser liberado nas próximas horas. Um dos motivos da soltura foi que Donizete tem emprego fixo, endereço e permaneceu no local até o registro da ocorrência.
O atropelamento aconteceu na avenida Geraldo Teodoro Martins e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o motorista para o veículo na via e, em seguida, não percebeu a idosa atravessando a rua. Na sequência, ele avançou na contramão e atingiu a mulher.
Maria do Carmo morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
O caso segue sendo apurado por meio de inquérito policial, que deverá esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Ao final das investigações, o material será encaminhado à Justiça, que vai decidir se Donizete Tadeu de Souza será denunciado criminalmente.
