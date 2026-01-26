A Justiça concedeu liberdade a Donizete Tadeu de Souza, de 65 anos, motorista do caminhão de coleta de lixo que atropelou e matou a idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, na última quinta-feira, 22, em Franca. O juiz responsável pelo caso acatou o pedido do Ministério Público e autorizou a soltura.

Um mandado de soltura foi expedido e o motorista deve ser liberado nas próximas horas. Um dos motivos da soltura foi que Donizete tem emprego fixo, endereço e permaneceu no local até o registro da ocorrência.

O atropelamento aconteceu na avenida Geraldo Teodoro Martins e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o motorista para o veículo na via e, em seguida, não percebeu a idosa atravessando a rua. Na sequência, ele avançou na contramão e atingiu a mulher.