Bairros de Franca ficaram temporariamente sem energia elétrica na tarde desta segunda-feira, 26. A queda aconteceu durante a chuva que atingiu a cidade, por volta das 16h, e afetou bairros como o São José e o Santo Agostinho.

Os apagões vieram em sequência. Na rua José Salomoni, no bairro São José, foram registradas quatro quedas de energia em um período inferior a cinco minutos. No quarto apagão, a energia não voltou.

Uma moradora da rua Alaide Rodrigues Chagas, no bairro Santo Agostinho, recebeu uma previsão de restabelecimento da energia pelo aplicativo da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).