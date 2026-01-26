Bairros de Franca ficaram temporariamente sem energia elétrica na tarde desta segunda-feira, 26. A queda aconteceu durante a chuva que atingiu a cidade, por volta das 16h, e afetou bairros como o São José e o Santo Agostinho.
Os apagões vieram em sequência. Na rua José Salomoni, no bairro São José, foram registradas quatro quedas de energia em um período inferior a cinco minutos. No quarto apagão, a energia não voltou.
Uma moradora da rua Alaide Rodrigues Chagas, no bairro Santo Agostinho, recebeu uma previsão de restabelecimento da energia pelo aplicativo da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).
O informativo informou que a região está enfrentando uma falta de energia já identificada, com previsão de retorno até as 19h09, podendo haver oscilações.
A queda de energia também causou o disparo de alarmes residenciais na região.
CPFL
Em nota, a CPFL Paulista informou que registrou as ocorrências nos locais mencionados, tanto no bairro São Joaquim quanto no Santo Agostinho. Equipes atuaram na região e o fornecimento foi totalmente normalizado.
Questionada sobre o que provocou a queda de energia, a empresa não respondeu.
A energia foi restabelecida por volta das 17h.
