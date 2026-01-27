O Sesi Franca viaja para São Paulo para enfrentar o Pinheiros, nesta quarta-feira, 28, às 19h, no ginásio Henrique Villaboim, pelas semifinais da Copa Super 8.

O norte-americano David Jackson, um dos cestinhas da equipe na partida contra o Brasília, pelas quartas de final, com 17 pontos, disse que o time está preparado para o duelo. “Eles (Pinheiros) é um grande time, duro, rápidos, um time jovem, mas estamos preparados para a guerra lá”.

O técnico Helinho Garcia destacou a superação do time por causa dos desfalques do ala/pivô Lucas Dias e do pivô Felício nas quartas de final e espera pela recuperação dos jogadores. Dias e Felício estão com lesões no joelho e tornozelo, respectivamente.