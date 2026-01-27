O Sesi Franca viaja para São Paulo para enfrentar o Pinheiros, nesta quarta-feira, 28, às 19h, no ginásio Henrique Villaboim, pelas semifinais da Copa Super 8.
O norte-americano David Jackson, um dos cestinhas da equipe na partida contra o Brasília, pelas quartas de final, com 17 pontos, disse que o time está preparado para o duelo. “Eles (Pinheiros) é um grande time, duro, rápidos, um time jovem, mas estamos preparados para a guerra lá”.
O técnico Helinho Garcia destacou a superação do time por causa dos desfalques do ala/pivô Lucas Dias e do pivô Felício nas quartas de final e espera pela recuperação dos jogadores. Dias e Felício estão com lesões no joelho e tornozelo, respectivamente.
“Foi o jogo da superação devido às ausências de dois jogadores protagonistas e agora vamos para São Paulo concentrados, bem alinhados para aquilo que temos que fazer para buscarmos a vitória”, disse Helinho Garcia.
A outra semifinal do Super 8 será disputada entre Flamengo e Minas, partida marcada para esta terça-feira, 27, às 19h, no ginásio do Maracanãzinho.
O campeão do Super 8 garante vaga na próxima edição da BCLA – Champions League das Américas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.