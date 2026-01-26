Uma cachorra morreu após ser amarrada a um caminhão de frete e arrastada por cerca de dois quilômetros na noite desse domingo, 25, no bairro Vila Marilene, em Igarapava, na região de Franca. O caso causou indignação e revolta entre moradores e o suspeito do crime, Lourival Pereira da Silva, de 65 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
Segundo a corporação, o animal, uma cadela sem raça definida, de porte médio e pelagem rajada escura, estava presa por um fio preto, semelhante a fio elétrico, amarrado ao para-choque traseiro de um caminhão pequeno, tipo de frete, que circulava pelas ruas do bairro.
O veículo possuía adesivo de uma empresa de gás doméstico, porém a empresa informou que o caminhão já havia sido vendido e que não possui qualquer vínculo com o acusado.
Durante o trajeto, moradores ouviram os gritos e choros da cachorra, que ficaram por um tempo até pararem. Mesmo diante do desespero, o motorista não parou.
Populares tentaram alertar o condutor com buzinas, sinais de luz e gritos. Um motorista de aplicativo chegou a atravessar o carro à frente do caminhão, na tentativa de forçar a parada, mas não conseguiu.
A cachorra só deixou de ser arrastada quando o fio arrebentou, após percorrer aproximadamente dois quilômetros.
Após o rompimento do fio, moradores resgataram a cadela, que agonizava. Ela apresentava grande parte dos pelos arrancados, diversos ferimentos pelo corpo, sinais evidentes de dor intensa e estado grave.
Testemunhas relataram que a cachorra tinha a barriga bastante dilatada, indicando gestação avançada, e os seios já cheios de leite. Ela foi levada às pressas a um hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos.
No atendimento, os veterinários confirmaram que a cadela estava prenha de cerca de dez filhotes, que também morreram.
Após o ocorrido, o suspeito estacionou o caminhão em um posto de combustíveis. Diante da revolta, moradores acionaram a Polícia Militar, que localizou Lourival Pereira da Silva e o conduziu à delegacia de Igarapava.
A ocorrência foi registrada como crime de abuso contra animais. Em seguida, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
Familiares do suspeito informaram à polícia que ele teria adotado a cachorra há cerca de duas semanas e afirmaram não acreditar que o ato tenha sido intencional, sustentando a versão de que teria ocorrido um acidente. Apesar disso, a prisão em flagrante foi mantida, e a Polícia Civil investiga o caso, que segue sob acompanhamento.
