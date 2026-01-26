Uma cachorra morreu após ser amarrada a um caminhão de frete e arrastada por cerca de dois quilômetros na noite desse domingo, 25, no bairro Vila Marilene, em Igarapava, na região de Franca. O caso causou indignação e revolta entre moradores e o suspeito do crime, Lourival Pereira da Silva, de 65 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, o animal, uma cadela sem raça definida, de porte médio e pelagem rajada escura, estava presa por um fio preto, semelhante a fio elétrico, amarrado ao para-choque traseiro de um caminhão pequeno, tipo de frete, que circulava pelas ruas do bairro.

O veículo possuía adesivo de uma empresa de gás doméstico, porém a empresa informou que o caminhão já havia sido vendido e que não possui qualquer vínculo com o acusado.