A região de Franca conta com 145 vagas de emprego disponíveis nos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), segundo levantamento divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 26.

Entre as funções com maior número de postos ofertados na região, estão motorista de ônibus urbano, auxiliar de escritório, alimentador de linha de produção, auxiliar de serviços de alimentação, atendente de lojas e mercados, além de vagas para carpinteiro, vendedor pracista, operador de caixa, repositor de mercadorias e promotor de vendas.

As vagas refletem a demanda de empresas dos setores de comércio, transporte, indústria e serviços, que seguem em busca de mão de obra para recompor e ampliar seus quadros de funcionários.