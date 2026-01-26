A categoria sub-16 da Escola de Futebol BjrBrasil, de Franca, foi campeã da São Joaquim da Barra Cup. O campeonato aconteceu entre os dias 19 e 25 de janeiro e reuniu diversos times do Estado de São Paulo em categorias variadas.

O BjrBrasil foi um dos times que representou Franca no campeonato e conquistou o primeiro título de “Copinhas”, como é chamado o campeonato, da história da escola.

A partida final do sub-16 foi disputada contra o Marianos FC, de São Joaquim da Barra, e terminou com vitória do time de Franca por 2 a 1, com o comando do proprietário da escola, Fábio Tadeu, junto do treinador Reinaldo Carlos, o preparador físico João Pedro Chagas, os auxiliares Geovani e Robinho, além do diretor técnico Renato Pinheiro.