O Cruzeiro deu início à sua jornada rumo ao título da Copa São Paulo de Júnior de 2026, em Franca, e posteriormente fez uma parada em Patrocínio Paulista. Os treinadores Lucas Bahia, da Francana, e Francis Campos, do Meia Noite, que enfrentaram o Cruzeiro, já previam desde o início que a equipe de Belo Horizonte (MG) possuía a qualidade e o padrão de jogo necessários para conquistar a competição.

O Cabuloso se classificou em primeiro lugar no Grupo 12, disputado no Lanchão, ao bater o Barra-SC, Esporte de Patos-PB e a anfitriã Francana.

Na segunda fase, foi até Patrocínio Paulista e eliminou o time da casa, o Meia Noite, segundo colocado do Grupo 14. Depois voltou a Franca, para enfrentar a Ponte Preta no Lanchão, despachando a Macaca por 3 a 0.