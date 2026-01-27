O Cruzeiro deu início à sua jornada rumo ao título da Copa São Paulo de Júnior de 2026, em Franca, e posteriormente fez uma parada em Patrocínio Paulista. Os treinadores Lucas Bahia, da Francana, e Francis Campos, do Meia Noite, que enfrentaram o Cruzeiro, já previam desde o início que a equipe de Belo Horizonte (MG) possuía a qualidade e o padrão de jogo necessários para conquistar a competição.
O Cabuloso se classificou em primeiro lugar no Grupo 12, disputado no Lanchão, ao bater o Barra-SC, Esporte de Patos-PB e a anfitriã Francana.
Na segunda fase, foi até Patrocínio Paulista e eliminou o time da casa, o Meia Noite, segundo colocado do Grupo 14. Depois voltou a Franca, para enfrentar a Ponte Preta no Lanchão, despachando a Macaca por 3 a 0.
A partir das oitavas de final, o time mineiro confirmou seu favoritismo ao título da competição sub-20. Na final, no último domingo, 25, no Pacaembu, bateu o São Paulo, por 2 a 1, comemorando seu segundo título da Copinha.
“Vieram para ganhar”
Lucas Bahia destacou a qualidade técnica do Cruzeiro, dizendo que o título ficou em boas mãos. “É uma equipe bem estruturada, bem treinada, bem posicionada, tanto que mereceu o título. Eles vieram para ganhar mesmo”.
Bahia ressaltou que uma equipe precisa apresentar um equilíbrio defensivo e ofensivo, além da parte técnica, para chegar a uma final de competição. “Tanto tecnicamente, taticamente, é um time muito bom, muito bem preparado. É um time bem equilibrado, tanto defensivamente como ofensivamente. Então, eu acho que o título dessa Copinha ficou em boas mãos”, disse o treinador da Veterana, que perdeu seu compromisso contra a Raposa por 1 a 0, em jogo equilibrado.
“Grande equipe do cenário brasileiro”
O técnico do Meia Noite, Francis Campos, disse que o Cruzeiro demonstrou ser uma equipe muito sólida, com vários jogadores já com experiência na equipe profissional. “O Cruzeiro é uma equipe boa defensivamente, com padrão de jogo. A gente está falando de uma grande equipe do cenário brasileiro, onde a grande maioria dos seus atletas já treina com a equipe profissional”.
De acordo com Francis, o Meia Noite realizou seu pior jogo das quatro partidas disputadas na competição. O Meia-Noite perdeu por 3 a 1 pela segunda fase da Copinha. “A gente sabia do grande time que é e das dificuldades que a gente enfrentaria no decorrer da partida. Por incrível que pareça, nosso time, dos quatro jogos que a gente fez na Copinha, foi o pior jogo nosso contra o Cruzeiro. Os meninos chegaram no limite da parte física e a gente não conseguiu desempenhar aquele futebol que a gente vinha desempenhando. Mas foi satisfatório para os meninos, a gente tinha uma média de idade de 16,5 anos”, finalizou Francis, acrescentando que o Meia-Noite trabalha para ingressar no profissional dentro de um ou dois anos.
