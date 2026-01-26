Um entregador ficou gravemente ferido após avançar o sinal vermelho e ser atingido violentamente por um carro no cruzamento das avenidas Champagnat e Alonso y Alonso, em Franca. O acidente aconteceu na tarde de sábado, 24, e foi registrado por câmeras de segurança da Prefeitura, cujas imagens foram acessadas nesta segunda-feira, 26, pelo Portal GCN/Sampi.
De acordo com as imagens e informações apuradas, o motociclista que utilizava uma bag de entregas e seguia pela avenida Alonso y Alonso, no sentido ao shopping de Franca, quando passou pelo semáforo vermelho em alta velocidade.
No mesmo momento, um Ford Fiesta, conduzido por uma mulher, trafegava pela avenida Champagnat, no sentido centro-bairro, com o sinal aberto. Sem tempo para reação, o carro atingiu violentamente a motocicleta.
Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado e, antes de cair ao solo, bateu contra a mureta de concreto que separa as duas avenidas. O impacto foi extremamente forte e causou ferimentos graves, além de grande perda de sangue.
Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou rapidamente ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o entregador à Santa Casa de Franca para atendimento médico de emergência.
Tanto a motocicleta quanto o carro ficaram completamente destruídos após a batida, o que evidencia a violência do impacto registrado pelas câmeras.
A condutora do Fiesta relatou que não teve tempo de desviar, afirmando que “tudo aconteceu muito rápido”.
O caso será analisado pelas autoridades, e as imagens das câmeras devem auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
