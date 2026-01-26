Um entregador ficou gravemente ferido após avançar o sinal vermelho e ser atingido violentamente por um carro no cruzamento das avenidas Champagnat e Alonso y Alonso, em Franca. O acidente aconteceu na tarde de sábado, 24, e foi registrado por câmeras de segurança da Prefeitura, cujas imagens foram acessadas nesta segunda-feira, 26, pelo Portal GCN/Sampi.

De acordo com as imagens e informações apuradas, o motociclista que utilizava uma bag de entregas e seguia pela avenida Alonso y Alonso, no sentido ao shopping de Franca, quando passou pelo semáforo vermelho em alta velocidade.

No mesmo momento, um Ford Fiesta, conduzido por uma mulher, trafegava pela avenida Champagnat, no sentido centro-bairro, com o sinal aberto. Sem tempo para reação, o carro atingiu violentamente a motocicleta.