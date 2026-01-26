Familiares, amigos e pessoas próximas participaram da missa de sétimo dia da esteticista Letícia Silva Lourenço, de 29 anos, na última sexta-feira, 23. A celebração foi realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, em Franca, e foi marcada por momentos de forte comoção e homenagens.
Letícia estava grávida de sete meses e esperava uma menina, que se chamaria Maitê. Mãe e filha morreram após um acidente doméstico, quando a esteticista teria sofrido uma queda no banheiro.
A missa contou com a participação do frei Hélton Pimenta. Ao final da celebração, os presentes se reuniram do lado de fora da igreja e, em um gesto simbólico de despedida e homenagem, soltaram balões brancos, emocionando quem acompanhava o momento.
Relembre o caso
Letícia Silva Lourenço morreu no sábado, 17 de janeiro, em Franca, após sofrer uma queda no banheiro de sua residência. Segundo relatos de pessoas próximas, após a queda, ela apresentou uma hemorragia e precisou ser socorrida com urgência.
A jovem foi levada rapidamente ao hospital, onde a equipe médica realizou um parto de emergência na tentativa de salvar a bebê. Apesar dos esforços, tanto Letícia quanto a criança não resistiram.
Letícia morava em Franca com o marido e era proprietária de uma clínica de estética localizada na avenida Brasil, no Jardim Paulistano. Amigos e familiares relatam que o casal vivia um momento de muita felicidade e expectativa com a chegada da primeira filha.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.