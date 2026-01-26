Familiares, amigos e pessoas próximas participaram da missa de sétimo dia da esteticista Letícia Silva Lourenço, de 29 anos, na última sexta-feira, 23. A celebração foi realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a “Capelinha”, em Franca, e foi marcada por momentos de forte comoção e homenagens.

Letícia estava grávida de sete meses e esperava uma menina, que se chamaria Maitê. Mãe e filha morreram após um acidente doméstico, quando a esteticista teria sofrido uma queda no banheiro.

A missa contou com a participação do frei Hélton Pimenta. Ao final da celebração, os presentes se reuniram do lado de fora da igreja e, em um gesto simbólico de despedida e homenagem, soltaram balões brancos, emocionando quem acompanhava o momento.

Relembre o caso