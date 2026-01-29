Já está disponível em todas as plataformas digitais o primeiro DVD da dupla sertaneja de Franca, Priscila & Patrícia. Gravado no dia 10 de outubro do ano passado, o projeto intitulado “InspPiração” traz releituras de grandes sucessos de Chrystian & Ralf e já ultrapassa a marca de 75 mil visualizações nas plataformas.
A gravação do DVD marcou a realização de um sonho das irmãs, que formam dupla há seis anos. Este é o primeiro projeto audiovisual da carreira das cantoras. Naturais de São Sebastião do Paraíso (MG), Priscila e Patrícia moram em Franca há mais de 30 anos e foram na cidade que deram os primeiros passos na música. Hoje, elas são reconhecidas como uma das principais duplas femininas do sertanejo local, com presença constante em eventos de Franca e região.
O DVD conta com 12 faixas, todas releituras de músicas consagradas de Chrystian & Ralf. O novo projeto também dá nome à Turnê InspPiração, que traz um repertório especial, passando por clássicos de duplas como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, além de sucessos mais atuais do sertanejo.
A expectativa da dupla é seguir investindo em novos projetos audiovisuais, com releituras de outras grandes duplas que marcaram a história da música sertaneja.
Em entrevista, Priscila & Patrícia comemoraram o momento vivido na carreira. “Graças a Deus, estamos vivendo uma fase muito especial. Lançamos o DVD ‘InspPiração’ no dia 21 de dezembro e a aceitação tem sido incrível, tanto do público quanto da crítica. Já estamos chegando perto de 70 mil visualizações no YouTube, e o mais legal é ver o pessoal comentando que assiste o DVD inteiro, sem pular nenhuma música. Isso é muito gratificante pra gente”, destacaram.
Segundo a dupla, o cuidado musical e a essência do projeto têm sido bastante elogiados, além do crescimento nas redes sociais e do aumento na procura por shows.
“A galera se identifica muito com a nossa forma de se comunicar, que é mais leve, alegre e descontraída, do jeitinho que a gente é. Depois do lançamento, a agenda de shows cresceu bastante e é muito especial levar o nome de Franca por onde a gente passa”, afirmaram.
Nesta semana, Priscila e Patrícia seguem para Goiânia, onde participam de ações de divulgação, reuniões com contratantes e gravação de conteúdos, incluindo podcasts. A dupla também está finalizando a data oficial de lançamento do DVD e da turnê.
“A turnê vai misturar as músicas do DVD com grandes clássicos do sertanejo e também sucessos atuais, sempre com a nossa identidade. Estamos muito felizes, gratas e vivendo um momento de muito trabalho e realização”, completaram. Assista o DVD clicando aqui.
