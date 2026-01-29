Já está disponível em todas as plataformas digitais o primeiro DVD da dupla sertaneja de Franca, Priscila & Patrícia. Gravado no dia 10 de outubro do ano passado, o projeto intitulado “InspPiração” traz releituras de grandes sucessos de Chrystian & Ralf e já ultrapassa a marca de 75 mil visualizações nas plataformas.

A gravação do DVD marcou a realização de um sonho das irmãs, que formam dupla há seis anos. Este é o primeiro projeto audiovisual da carreira das cantoras. Naturais de São Sebastião do Paraíso (MG), Priscila e Patrícia moram em Franca há mais de 30 anos e foram na cidade que deram os primeiros passos na música. Hoje, elas são reconhecidas como uma das principais duplas femininas do sertanejo local, com presença constante em eventos de Franca e região.

O DVD conta com 12 faixas, todas releituras de músicas consagradas de Chrystian & Ralf. O novo projeto também dá nome à Turnê InspPiração, que traz um repertório especial, passando por clássicos de duplas como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, além de sucessos mais atuais do sertanejo.