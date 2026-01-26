Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo, 25, na rodovia João Traficante, no município de Ibiraci (MG), região de Franca. Duas caminhonetes colidiram frontalmente, deixando os veículos destruídos e mobilizando equipes de socorro.

Segundo informações da polícia e de testemunhas locais, o acidente envolveu uma caminhonete Mitsubishi Pajero Sport branca e uma Toyota Hilux preta. O motorista do veículo branco teria invadido a pista contrária.

A manobra resultou em uma colisão frontal com a caminhonete preta, que seguia no sentido Franca a Ibiraci e transportava uma família. Apesar da violência do impacto, que acabou destruindo a frente dos dois carros, jogando a caminhonete preta para fora da pista, os ocupantes das caminhonetes envolvidas sofreram ferimentos leves. Entre os passageiros, estava uma criança na cadeirinha, dispositivo de segurança que foi fundamental para a proteção do menor. Todas as vítimas foram socorridas.