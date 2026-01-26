Uma bancária de 36 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e se envolveu em um grave acidente de trânsito na manhã desta semana, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão aconteceu contra o muro do Hospital Allan Kardec e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo as informações apuradas no local, a mulher conduzia um Nissan Versa prata pela rua Capitão Anselmo. Ao fazer a curva no sentido da avenida Presidente Vargas, a motorista passou mal, perdeu o controle da direção e não conseguiu concluir a curva, batendo de frente contra o muro da instituição.

O impacto foi violento. Com a força da batida, o airbag foi acionado e a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. Era possivel ver os destoços por toda a calçada, o para-brisa quebrado e a frente com muitos danos, sendo impossível retirar o veículo andando.