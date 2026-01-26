Uma bancária de 36 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e se envolveu em um grave acidente de trânsito na manhã desta semana, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão aconteceu contra o muro do Hospital Allan Kardec e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.
Segundo as informações apuradas no local, a mulher conduzia um Nissan Versa prata pela rua Capitão Anselmo. Ao fazer a curva no sentido da avenida Presidente Vargas, a motorista passou mal, perdeu o controle da direção e não conseguiu concluir a curva, batendo de frente contra o muro da instituição.
O impacto foi violento. Com a força da batida, o airbag foi acionado e a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. Era possivel ver os destoços por toda a calçada, o para-brisa quebrado e a frente com muitos danos, sendo impossível retirar o veículo andando.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente para prestar atendimento à vítima. Após os primeiros socorros, a bancária foi encaminhada a um hospital particular da cidade para avaliação médica mais detalhada.
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito. Pouco depois, o marido da vítima chegou ao local e acompanhou os procedimentos, aguardando a chegada do guincho para a retirada do veículo.
A mulher relatava dores no peito, causadas pelo impacto do cinto de segurança, mas, apesar da gravidade do acidente e dos danos no carro, seu estado de saúde era estável.
As circunstâncias do mal súbito ainda serão avaliadas pela equipe médica.
