GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
TRAFICAVA NO CENTRO

Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da GCM

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Suspeito de 46 anos atuava na venda de drogas na região central de Franca
Durante patrulhamento preventivo pela área Central de Franca nesse domingo, 25, a Guarda Civil Municipal interveio em uma discussão em via pública envolvendo um homem e uma mulher em situação de rua. No local, os agentes perceberam que outras pessoas demonstravam intenção de entrar na confusão, o que poderia resultar em agressões físicas.

Diante do cenário, a equipe realizou a abordagem preventiva do indivíduo de 46 anos, que tentou fugir, mas foi alcançado e contido pelos guardas. Durante a ação, ele confessou estar em posse de entorpecentes e admitiu atuar no tráfico de drogas na região central, principalmente em praças públicas.

Em revista pessoal, foram encontradas porções de crack já fracionadas e prontas para a comercialização, além de dinheiro em espécie, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Ainda no decorrer da ocorrência, o homem também confessou envolvimento em ato de pichação, informando que teria danificado patrimônio público dias antes, a pedido de um terceiro.

Com apoio de outra equipe da GCM, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão. Após análise dos fatos, o delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.

