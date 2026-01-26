Durante patrulhamento preventivo pela área Central de Franca nesse domingo, 25, a Guarda Civil Municipal interveio em uma discussão em via pública envolvendo um homem e uma mulher em situação de rua. No local, os agentes perceberam que outras pessoas demonstravam intenção de entrar na confusão, o que poderia resultar em agressões físicas.

Diante do cenário, a equipe realizou a abordagem preventiva do indivíduo de 46 anos, que tentou fugir, mas foi alcançado e contido pelos guardas. Durante a ação, ele confessou estar em posse de entorpecentes e admitiu atuar no tráfico de drogas na região central, principalmente em praças públicas.

Em revista pessoal, foram encontradas porções de crack já fracionadas e prontas para a comercialização, além de dinheiro em espécie, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Ainda no decorrer da ocorrência, o homem também confessou envolvimento em ato de pichação, informando que teria danificado patrimônio público dias antes, a pedido de um terceiro.