Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após uma ação da Polícia Militar na noite desse domingo, 25, no cruzamento da avenida César Martins Pirajá com a rua José Vicente Maciel, no Jardim Aeroporto III, em Franca. Um adolescente de 16 anos, que conduzia a motocicleta, também foi apreendido e depois liberado.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam operação contra o tráfico de entorpecentes no complexo do Jardim Aeroporto, quando ouviram barulho alto de motocicleta. Durante a tentativa de localização, a equipe avistou uma moto na contramão da via, com dois ocupantes. O garupa estava sem capacete, e a condução colocava em risco outros motoristas e pedestres.
Os policiais visualizaram o momento em que o condutor passou por uma lombada, perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Na sequência, o passageiro dispensou um objeto e tentou fugir, mas foi contido poucos metros depois.
Com o condutor da moto, o adolescente de 16 anos, nada de ilícito foi encontrado.
Já o garupa, de 19 anos, carregava três pinos de substância semelhante à cocaína no bolso da calça.
No local onde o objeto foi dispensado, os policiais localizaram um saco plástico transparente, contendo 28 porções de substância semelhante à maconha, 20 pinos de substância semelhante à cocaína, R$ 177 em notas e moedas diversas. Nenhum dos dois portava telefone celular.
Questionado, o garupa afirmou que é usuário de drogas e alegou que o entorpecente seria para consumo próprio, negando envolvimento com o tráfico. Apesar da alegação, ele é conhecido nos meios policiais por ocorrências anteriores relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Durante a averiguação, os policiais constataram que a placa da motocicleta foi confeccionada de forma artesanal e que números do motor e chassi estavam completamente suprimidos. O adolescente informou que comprou a moto por meio da rede social Facebook.
Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao jovem de 19 anos. Ele e o adolescente foram conduzidos à unidade policial. Foi necessário o uso de algemas, devido ao risco de fuga.
A motocicleta, o dinheiro e as drogas foram apreendidos e apresentados à autoridade policial.
Após a audiência de apresentação e garantias, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do rapaz de 19 anos. O delegado entendeu que a quantidade e variedade das drogas, junto com a tentativa de fuga, ao histórico policial do indiciado, configuram o crime de tráfico de drogas.
O jovem foi formalmente indiciado com base no artigo 33 da Lei de Drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça. Não foi arbitrada fiança, conforme previsão legal.
O adolescente de 16 anos foi ouvido na presença do pai, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, e liberado mediante Termo de Compromisso.
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
