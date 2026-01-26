Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após uma ação da Polícia Militar na noite desse domingo, 25, no cruzamento da avenida César Martins Pirajá com a rua José Vicente Maciel, no Jardim Aeroporto III, em Franca. Um adolescente de 16 anos, que conduzia a motocicleta, também foi apreendido e depois liberado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam operação contra o tráfico de entorpecentes no complexo do Jardim Aeroporto, quando ouviram barulho alto de motocicleta. Durante a tentativa de localização, a equipe avistou uma moto na contramão da via, com dois ocupantes. O garupa estava sem capacete, e a condução colocava em risco outros motoristas e pedestres.

Os policiais visualizaram o momento em que o condutor passou por uma lombada, perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Na sequência, o passageiro dispensou um objeto e tentou fugir, mas foi contido poucos metros depois.