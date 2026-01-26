Uma ocupação irregular instalada em uma área verde em frente ao Zoobotânico de Franca, no bairro City Petrópolis, tem gerado insegurança e reclamações de vizinhos. Segundo denúncias enviadas à reportagem, um grupo de pessoas em situação de rua montou barracas no local há cerca de um ano.

O ponto crítico fica na rua Antônio Fernandes, uma área frequentada por famílias, crianças e idosos para lazer. Os relatos descrevem um cenário de degradação e perigo.

A principal preocupação dos moradores é o risco ambiental. "Eles frequentemente colocam fogo, inclusive muito próximo às árvores, o que representa um risco grave de incêndio, ainda mais por estar ao lado do Zoo", diz a denúncia.