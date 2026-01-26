Uma ocupação irregular instalada em uma área verde em frente ao Zoobotânico de Franca, no bairro City Petrópolis, tem gerado insegurança e reclamações de vizinhos. Segundo denúncias enviadas à reportagem, um grupo de pessoas em situação de rua montou barracas no local há cerca de um ano.
O ponto crítico fica na rua Antônio Fernandes, uma área frequentada por famílias, crianças e idosos para lazer. Os relatos descrevem um cenário de degradação e perigo.
A principal preocupação dos moradores é o risco ambiental. "Eles frequentemente colocam fogo, inclusive muito próximo às árvores, o que representa um risco grave de incêndio, ainda mais por estar ao lado do Zoo", diz a denúncia.
Além disso, a convivência tem sido marcada pela violência e falta de higiene. Há relatos de brigas constantes entre o grupo, com uso de pedaços de pau. Alem disso existe constrangimento. Pessoas tiram a roupa em local aberto e fazendo necessidades fisiológicas na calçada. Para fechar o combo, vem a sujeira, com lixo revirado e espalhado, causando mau cheiro.
Prefeitura promete vistoria
Questionada sobre a situação que se arrasta há meses, a Secretaria de Ação Social informou que uma equipe do Serviço de Abordagem Social será enviada ao local para averiguação e tomada de providências.
A pasta comunicou que realiza abordagens diárias oferecendo acolhimento e encaminhamentos. A população pode solicitar o serviço de abordagem através do telefone (16) 99965-6571.
