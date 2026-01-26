Veja o obituário desta sexta-feira, 26, em Franca:
Nome: Maria Luisa Alves Martinez
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Ana Damasceno da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Angelino Oliveira Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itamarandiba (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Conceição Rodrigues Barbosa
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Douglas Domingues de Paulo
Idade: 28 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.