26 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 26, em Franca:

Nome: Maria Luisa Alves Martinez 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Ana Damasceno da Silva 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Angelino Oliveira Santos 
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itamarandiba (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Conceição Rodrigues Barbosa 
Idade: 73 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Douglas Domingues de Paulo
Idade: 28 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários