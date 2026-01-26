Veja o obituário desta sexta-feira, 26, em Franca:

Nome: Maria Luisa Alves Martinez

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Ana Damasceno da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h