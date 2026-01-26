Uma mulher autônoma de 48 anos acionou a Polícia Militar na noite desse domingo, 25, após ser agredida e perseguida pelo ex-namorado, um gerente de 47 anos, no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento amoroso, mas já estava separado. Mesmo após o término, o homem não aceitava o fim da relação.
Ainda segundo o registro policial, na tarde de domingo, a vítima precisou levar uma geladeira até um sítio. O ex-namorado foi junto, porém cada um em seu próprio carro. No retorno, no meio do trajeto de volta, o homem ultrapassou o carro da mulher e fechou sua passagem, obrigando-a a parar. Ele desceu do veículo e, em tom ameaçador, afirmou que não aceitava o término, que não admitia que ela ficasse sem ele, que não a deixaria e que a acompanharia até sua casa. Segundo a vítima, o homem ainda disse que, caso ela não aceitasse, faria um escândalo.
A mulher conseguiu retomar a direção e sair do local, mas passou a ser seguida pelo ex-namorado durante todo o trajeto até sua residência. Ao chegar em casa e parar o carro, o homem desceu novamente do veículo, se aproximou do automóvel da vítima e tentou desligar o carro, sem sucesso. Em seguida, puxou o cabelo da mulher e bateu sua cabeça contra a porta do veículo.
A vítima conseguiu acelerar o carro para fugir, mas perdeu o controle da direção e bateu contra um muro, causando danos ao veículo. Como o ex-namorado permaneceu no local, a mulher ligou para a filha, que acionou a Polícia Militar.
Os PMs foram até o local, mas ao chegarem, o acusado não estava, apenas a vítima e a filha. Enquanto os policiais colhiam o relato da vítima, um homem se aproximou do local e questionou se havia ocorrido algum problema. Imediatamente, a mulher o identificou como seu ex-namorado.
Questionado pelos policiais, o homem negou a agressão física. Ele afirmou que procurava a ex-companheira porque acreditava que o relacionamento seria retomado.
A vítima relatou aos policiais que sentia medo de formalizar a ocorrência, devido ao alto nível de agressividade apresentado pelo ex-namorado durante o episódio.
Diante da situação, o homem foi conduzido à unidade policial para as providências da Polícia Judiciária. Não houve necessidade de uso de algemas ou força física.
Segundo o registro, a vítima não apresentava lesões corporais aparentes no momento da ocorrência. Os policiais também informaram que não presenciaram atos de violência doméstica durante o atendimento.
O caso foi registrado e será analisado pelas autoridades competentes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.