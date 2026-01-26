Uma mulher autônoma de 48 anos acionou a Polícia Militar na noite desse domingo, 25, após ser agredida e perseguida pelo ex-namorado, um gerente de 47 anos, no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento amoroso, mas já estava separado. Mesmo após o término, o homem não aceitava o fim da relação.

Ainda segundo o registro policial, na tarde de domingo, a vítima precisou levar uma geladeira até um sítio. O ex-namorado foi junto, porém cada um em seu próprio carro. No retorno, no meio do trajeto de volta, o homem ultrapassou o carro da mulher e fechou sua passagem, obrigando-a a parar. Ele desceu do veículo e, em tom ameaçador, afirmou que não aceitava o término, que não admitia que ela ficasse sem ele, que não a deixaria e que a acompanharia até sua casa. Segundo a vítima, o homem ainda disse que, caso ela não aceitasse, faria um escândalo.

A mulher conseguiu retomar a direção e sair do local, mas passou a ser seguida pelo ex-namorado durante todo o trajeto até sua residência. Ao chegar em casa e parar o carro, o homem desceu novamente do veículo, se aproximou do automóvel da vítima e tentou desligar o carro, sem sucesso. Em seguida, puxou o cabelo da mulher e bateu sua cabeça contra a porta do veículo.