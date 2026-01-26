Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate no início da noite desse domingo, 25, no Jardim Petráglia, em Franca. A colisão ocorreu por volta das 19h, na avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho.

De acordo com relatos de testemunhas no local, um veículo, Fiat Palio vermelho, transitava pela via preferencial, no sentido avenida Hélio Palermo, quando foi surpreendido por outro carro, um Chevrolet Vectra. O segundo automóvel teria realizado uma conversão para entrar na pista, interceptando a trajetória do primeiro.

Com a força do impacto e a tentativa de desvio, o carro que seguia pela preferencial perdeu o controle e só parou após colidir violentamente contra uma árvore no canteiro central da avenida.