O francano deve manter o guarda-chuva sempre à mão nesta reta final de janeiro. A previsão do tempo indica uma semana de "molha e seca", com alta probabilidade de chuva todos os dias, sensação térmica abafada e riscos específicos de temporais intercalados. Além da água, a umidade relativa do ar será destaque, podendo atingir o nível de saturação total (100%) no meio da semana.
Essa segunda-feira, 26, já começa com tempo instável. O sol aparece entre nuvens, mas a chuva ocorre de forma rápida tanto durante o dia quanto à noite, acumulando cerca de 10,9 mm. Apesar da chuva, faz calor, com máxima de 27°C e sensação de abafamento, já que a umidade chega a 98%.
O cenário se agrava na terça-feira, 27, que promete ser um dos dias mais complicados da semana. O dia pode começar já com chuva pela manhã e céu nublado, mas o alerta principal fica para a tarde e a noite, quando há previsão de temporal. O volume de água sobe para 14,6 mm e a umidade atinge 99%.
Na quarta-feira, 28, a chuva dá uma trégua no volume, com apenas 0,7 mm, mas o tempo fica "estranho": o dia amanhece com possibilidade de garoa, o sol aparece à tarde, mas a umidade pode bater 100%, mantendo o ar extremamente pesado e úmido.
A instabilidade volta a ganhar força na quinta-feira, 29. Após um dia de sol com muitas nuvens, as pancadas retornam à tarde e há novo alerta para temporal durante a noite, com acumulado de 9,1 mm. A temperatura máxima chega a 28°C, a mais alta da semana.
Para encerrar o período, a sexta-feira, 30, traz um alívio no calor, mas não na chuva. A máxima cai para 24°C e o volume de água volta a subir para 13,4 mm, com chuvas rápidas previstas para o dia e a noite.
A semana será típica de verão: quente, muito úmida e com tempestades pontuais.
