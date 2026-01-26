O francano deve manter o guarda-chuva sempre à mão nesta reta final de janeiro. A previsão do tempo indica uma semana de "molha e seca", com alta probabilidade de chuva todos os dias, sensação térmica abafada e riscos específicos de temporais intercalados. Além da água, a umidade relativa do ar será destaque, podendo atingir o nível de saturação total (100%) no meio da semana.

Essa segunda-feira, 26, já começa com tempo instável. O sol aparece entre nuvens, mas a chuva ocorre de forma rápida tanto durante o dia quanto à noite, acumulando cerca de 10,9 mm. Apesar da chuva, faz calor, com máxima de 27°C e sensação de abafamento, já que a umidade chega a 98%.

O cenário se agrava na terça-feira, 27, que promete ser um dos dias mais complicados da semana. O dia pode começar já com chuva pela manhã e céu nublado, mas o alerta principal fica para a tarde e a noite, quando há previsão de temporal. O volume de água sobe para 14,6 mm e a umidade atinge 99%.