O Sesi Franca venceu o Brasília, por 90 a 85, neste domingo, 25, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela quartas de final da Copa Super 8. Com o resultado, a equipe comandada por Helinho Garcia garante vaga nas semifinais da competição e vai enfrentar, nesta quanta-feira, o Pinheiros, que eliminou o Paulistano. A outra semifinal será entre Flamengo e Minas, nesta terça.
O time francano começou bem o jogo no setor defensivo e com transição rápida, logo abriu 10 pontos de vantagem, obrigando o técnico Dedé a pedirtempo. Com transição rápida o equipe dirigida por Helinho Garcia venceu o primeiro quarto por 25 a 18.
O time do Distrito Federal reagiu no segundo período, chegou a encostar no marcador, mas o time da casa voltou a abrir 10 pontos de diferença, vencendo o segundo quarto por 26 a 23, finalizando o primeiro tempo por 51 a 41.
O Brasília voltou a encostar no marcador, vencendo o terceiro período por 19 a 17, mas o Franca seguia com 8 pontos de vantagem no placar geral, 68 a 60. Apesar do equilíbrio na reta final do jogo, o time da casa conseguiu a vitória perante a sua torcida. O último quarto ficou 25 a 22 para o Brasília.
Os cestinhas da partida foram David Jackson e Bennett, com 17 pontos cada um para o Franca. O maior pontuador do Brasília foi Corvalan, com16 pontos.
