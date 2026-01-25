O Cruzeiro, que integrou o grupo da sede de Franca na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”, se sagrou campeão do campeonato no início da tarde deste domingo, 25, em jogo realizado contra o São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.
O placar final da partida ficou em 2 a 1, com gols William e Gustavinho, pelo Cruzeiro. Com esse resultado, a Raposa se sagra bicampeã da Copinha com 100% de aproveitamento.
Relembre a campanha
Na sede em Franca, o Cruzeiro enfrentou Barra FC, Esporte de Patos e Francana, vencendo o Barra por 3 a 0, o Patos por 1 a 0 e a Francana também por 1 a 0. Na segunda fase, a Raposa superou o Esporte Clube Meia Noite, de Patrocínio Paulista, por 3 a 1.
A terceira fase, disputada ainda em território francano, foi contra a Ponte Preta, com o placar de 3 a 0 para o time mineiro. Nas oitavas de final, o Santos foi a vítima da vez, levando um placar de 3 a 1.
Até chegar à final, Cruzeiro ainda passou pelo Guanabara City, nas quartas, superou o Grêmio na semifinal e, agora, é o dono do título contra o São Paulo.
