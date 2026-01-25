Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por furto na tarde deste sábado, 24, em Rifaina (SP). O caso aconteceu por volta das 16h30 em um bar da cidade, após um discução entre clientes.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga no estabelecimento comercial. Quando os guardas chegaram ao bar, os envolvidos já haviam deixado o local, mas a vítima informou que teve o celular furtado durante a confusão.

Com as características do suspeito, os guardas iniciaram buscas pela região e encontraram o homem nas proximidades do bosque municipal. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou o aparelho celular em uma galeria pluvial.