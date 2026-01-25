25 de janeiro de 2026
Homem furta celular durante briga em bar de Rifaina e é preso

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Homem foi levado para CPJ de Franca onde foi autuado em flagrante
Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por furto na tarde deste sábado, 24, em Rifaina (SP). O caso aconteceu por volta das 16h30 em um bar da cidade, após um discução entre clientes.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga no estabelecimento comercial. Quando os guardas chegaram ao bar, os envolvidos já haviam deixado o local, mas a vítima informou que teve o celular furtado durante a confusão.

Com as características do suspeito, os guardas iniciaram buscas pela região e encontraram o homem nas proximidades do bosque municipal. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou o aparelho celular em uma galeria pluvial.

O celular foi recuperado e devolvido à vítima. O suspeito, morador de Rifaina, foi levado para a Central de Flagrantes, em Franca (SP).

Ainda de acordo com a GCM, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por furto. O homem permaneceu à disposição da Justiça

