Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por furto na tarde deste sábado, 24, em Rifaina (SP). O caso aconteceu por volta das 16h30 em um bar da cidade, após um discução entre clientes.
Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga no estabelecimento comercial. Quando os guardas chegaram ao bar, os envolvidos já haviam deixado o local, mas a vítima informou que teve o celular furtado durante a confusão.
Com as características do suspeito, os guardas iniciaram buscas pela região e encontraram o homem nas proximidades do bosque municipal. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou o aparelho celular em uma galeria pluvial.
O celular foi recuperado e devolvido à vítima. O suspeito, morador de Rifaina, foi levado para a Central de Flagrantes, em Franca (SP).
Ainda de acordo com a GCM, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por furto. O homem permaneceu à disposição da Justiça
