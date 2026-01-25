Neste 25 de janeiro, é dia também de abraçar a amiga Roberta Junqueira Gianecchini pela nova idade. Casada com meu amigo e parceiro Fausto Gianecchini, que foi um dos maiores atletas do basquetebol brasileiro, atualmente se dedica ao Instituto dos Esportes, que leva seu nome. Roberta é mãe do Ricardo e da Eduarda. A foto, que não é atual, mostra o casal amigo, curtindo bastante a netinha Catarina. Parabéns, Roberta, e um abraço a todos.

Dicas Práticas

Mais algumas dicas para não armazenar certos alimentos na geladeira. Tomate, por exemplo: a refrigeração faz com que essa fruta se deteriore mais rápido e perca seu sabor natural. Deve ser posto na fruteira e com a cabeça para baixo. Da mesma forma, a batata inglesa e a batata doce não devem ser postas na geladeira porque o amido se transforma em açúcar e isso modifica o sabor, a cor e a textura desses alimentos.

Maestro Nazir Bittar Filho