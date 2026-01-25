Mensagem de Abertura
“Nada é para sempre, nem mesmo os nossos problemas”
Charlie Chaplin
Aniversários
Com nova idade a partir de hoje, 25, Hildemar Silveira, Luciano Marques, Fátima Baldoíno, Talita Farah Rezende e Roberta Junqueira Gianecchini... Amanhã, 26, Nélio Carloni, Nizelane Couto Rosa e Nazir Bittar Filho... Na terça,27, médicos José Carlos Vaz e Ana Cristina Pádua... Na quarta, 28, Vicência Maria Menezes, colega Cíntia Flávia, Moisés Radaeli e Alcides Viotto... Na quinta, 29, médico Elson Rodrigues Chico Dutra, Lázaro Salvino Oliveira e Marcelo Viotto... Na sexta-feira, 30, Nelson Barbosa, Priscila De Col e colega Fradique Alves... E no próximo sábado, 31, Aparecido Maldonado Ponce, Maria Sandra Pereira Silva, Mirella Costa Maldonado, Leandro Ferreira, Gilberto Pini e Mary Ponce Sathler. Abraço a todos.
Medalha Cinquentenário 15º BPM-I
Solenidade maravilhosa aconteceu no quartel do 15º BPM-I, pelo cinquentenário da corporação, com a outorga de medalha alusiva ao evento, reunindo principalmente antigos comandantes e alguns convidados especiais, com o reconhecido agradecimento a todos. Tive o prazer e a honra de receber a medalha pelas mãos do Major Rodrigo, e o abraço do comandante, Tenente-Coronel Lázaro Antônio Felício, e do comandante geral, Coronel José Augusto Coutinho. Guardarei com muito carinho.
Dinâmico Luciano Marques
Hoje é dia de abraçar o dinâmico gerente do grupo Magazine Luiza Luciano Rodrigues Marques, que comemora mais um ano de vida, recebendo o abraço de clientes e amigos. Nascido em Catanduva, já morou em várias cidades, e está em Franca há dez anos como gerente, e completando 24 anos como gerente de vendas nessa grande empresa. Já nos consideramos amigos, e vai daqui meu abraço a ele. Parabéns pelo dinamismo.
Amiga Roberta Gianecchini
Neste 25 de janeiro, é dia também de abraçar a amiga Roberta Junqueira Gianecchini pela nova idade. Casada com meu amigo e parceiro Fausto Gianecchini, que foi um dos maiores atletas do basquetebol brasileiro, atualmente se dedica ao Instituto dos Esportes, que leva seu nome. Roberta é mãe do Ricardo e da Eduarda. A foto, que não é atual, mostra o casal amigo, curtindo bastante a netinha Catarina. Parabéns, Roberta, e um abraço a todos.
Dicas Práticas
Mais algumas dicas para não armazenar certos alimentos na geladeira. Tomate, por exemplo: a refrigeração faz com que essa fruta se deteriore mais rápido e perca seu sabor natural. Deve ser posto na fruteira e com a cabeça para baixo. Da mesma forma, a batata inglesa e a batata doce não devem ser postas na geladeira porque o amido se transforma em açúcar e isso modifica o sabor, a cor e a textura desses alimentos.
Maestro Nazir Bittar Filho
Ele organizou a Orquestra Sinfônica de Franca e o Coral Ensemble, que tem se apresentado não apenas em Franca, mas em outras cidades que se encantam com suas apresentações. Nesta foto, o mais recente recital, regido pelo competente maestro Nazir Bittar Filho, no interior da belíssima Catedral de Nossa Senhora da Conceição, que esteve lotada. E contou com o apoio da deputada estadual Graciela David Ambrósio. Parabéns ao maestro Nazir Bittar, pelo aniversário e seu trabalho.
Tim-Tim
Ele já esteve à frente da Apae de Franca, e acaba de ser novamente convidado a dirigir essa entidade que oferece ajuda a cerca de 1.400 pessoas, contando com o apoio de vários empresários e da comunidade. Falo do empresário e pecuarista Agenor Gado, e que tem ao seu lado a Adriane Micheletti com o maior apoio. Agenor será novamente o presidente, com a parceria do seu vice, o empresário do setor farmacêutico Ébio Pedrosa. Saudamos com o tim-tim.
Abraço à colega e amiga Cíntia
Está chegando a quarta-feira, 28, quando vamos abraçá-la pessoalmente. Falo da querida colega e amiga Cíntia Flávia, quando é bastante festejada pelos companheiros e seus inúmeros ouvintes. Essa jovem chegou com o porte de menina, sonhando com a comunicação, e a Rádio Difusora abriu espaço e ela mostrou talento e muita força de vontade. E assim, não passou muito tempo e já assumiu o cargo da direção artística da emissora. Vou antecipando meu abraço à querida colega e amiga. Siga firme e feliz por esse caminho.
Parabéns, doutor!
Quem também está em tempo de um novo ciclo de vida, é o competente e muito querido médico gastroenterologista José Carlos Vaz, nesta próxima terça-feira. Pessoa muito querida, doutor José Carlos estará recebendo muitos cumprimentos, e vamos antecipando também o nosso abraço ao amigo. Na foto, com sua querida Paula, que é fonoaudióloga. Parabéns e o abraço ao casal
Co-piada
A nora ligou pra sogra e perguntou:
- Querida sogrinha, a senhora pode me esclarecer uma coisa? Quem deve limpar quando a criança, mesmo já bem crescida, faz cocô na roupa?
E a sogra responde:
- Minha querida, é sempre a mãe, por quê?
- Então, por favor, dá uma chegadinha aqui, porque seu filho chegou bêbado, e cagou na roupa e na cama.
Arquivo do Tempo
Final dos anos 1960, e veio a Franca para um baile na AEC, o grupo The Jordans. Convidado, fui fazer a apresentação, anunciando para o público os integrantes do conjunto, que fazia muito sucesso, principalmente nos bailes animados por eles. Eu apareço ali, em pé, o segundo da esquerda para a direita. Chamo também a atenção para a figura muito querida que estava sentado à frente, com sinal de positivo: é o já saudoso Elias ou Eliasinho. Lembram-se dele?
Mensagem Final
Devemos aprender a diferenciar todas as coisas na vida. O que vale muito, sem custar nada, o que custa muito e não vale nada, e o que não vale a pena pra nada...
