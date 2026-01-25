25 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Veja o obituário deste domingo, 25, em Franca:

Nome: Milton Orlando
Idade: 85 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Lucila Fátima Matias Abreu
Idade: 73 anos
Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Aparecida da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Leontina Cândida Malta 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Ana Damasceno da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 26/01/2025, 10h

Nome: Maria Luiza Alves Martinez
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 26/01/2025, 13h

