Veja o obituário deste domingo, 25, em Franca:
Nome: Milton Orlando
Idade: 85 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Lucila Fátima Matias Abreu
Idade: 73 anos
Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Aparecida da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Leontina Cândida Malta
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Ana Damasceno da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 26/01/2025, 10h
Nome: Maria Luiza Alves Martinez
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 26/01/2025, 13h
