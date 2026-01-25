Nome: Lucila Fátima Matias Abreu Idade: 73 anos Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho, sala 1 Funerária: Francana Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Milton Orlando Idade: 85 anos Local do velório: Velório São Vicente, sala 9 Funerária: Francana Local do sepultamento: Cemitério da Saudade Horário previsto do sepultamento: 15h

Veja o obituário deste domingo, 25, em Franca :

Nome: Maria Aparecida da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Leontina Cândida Malta

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Ana Damasceno da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 26/01/2025, 10h