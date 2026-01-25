O Sesi Franca enfrenta o Brasília neste domingo, 25, às 17h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelas quartas de final da Copa Super 8, que reúne os oito melhores classificados do primeiro turno do NBB. O campeão do torneio garante vaga na próxima edição da BCLA – Champions League Américas.

O time francano comandado por Helinho Garcia terminou o primeiro turno da competição nacional em 4º lugar, enquanto que o time do Distrito Federal foi o 5º colocado.

O Sesi Franca participou de todas as edições do Super 8, sendo campeão em 2020 e 2023. Já o Brasília tem uma participação na competição, chegando à semifinal em 2025.