O Sesi Franca enfrenta o Brasília neste domingo, 25, às 17h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelas quartas de final da Copa Super 8, que reúne os oito melhores classificados do primeiro turno do NBB. O campeão do torneio garante vaga na próxima edição da BCLA – Champions League Américas.
O time francano comandado por Helinho Garcia terminou o primeiro turno da competição nacional em 4º lugar, enquanto que o time do Distrito Federal foi o 5º colocado.
O Sesi Franca participou de todas as edições do Super 8, sendo campeão em 2020 e 2023. Já o Brasília tem uma participação na competição, chegando à semifinal em 2025.
Helinho espera contar com todos os jogadores para a partida eliminatória contra o Brasília. Quem vencer avança às semifinais. O ala/pivô Lucas Dias e o pivô Cristiano Felício, estão lesionados em fase de tratamento intensivo para jogarem. Ambos não jogaram na última partida contra o Caxias, pelo NBB.
De acordo com a última atualização do clube, Lucas Dias está com um trauma no joelho direito e Felício com um entorse do tornozelo esquerdo, fruto de um escorregão na partida contra o Corinthians-RS.
“Ambos encontram-se em processo de recuperação, sob acompanhamento contínuo da equipe médica e de fisioterapia do clube. Eles estão sendo avaliados diariamente, com evolução clínica monitorada de forma criteriosa. A definição sobre a participação dos atletas na partida dependerá da resposta ao tratamento e das reavaliações”, informou a agremiação.
