Um assalto à mão armada foi registrado na madrugada deste domingo, 25, no bairro Jardim Francano, em Franca. O caso ocorreu na rua São Sebastião do Paraíso, próximo a uma praça no bairro.

Os criminosos abordaram as três pessoas que estavam dentro de um carro Prisma. Os bandidos levaram o veículo, além de dois aparelhos iPhone, R$ 100,00 em espécie, cartões bancários e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista de 35 anos. As outras duas vítimas são um rapaz e uma jovem de 20 e 21 anos.

A ação ocorreu quando as vítimas foram surpreendidas dentro do automóvel por criminosos, descritos como dois homens brancos e armados.