25 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSALTO

Bandidos levam carro, iPhones e dinheiro durante roubo em Franca

Por N. Fradique  | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Assalto foi registrado na CPJ nesta madrugada
Assalto foi registrado na CPJ nesta madrugada

Um assalto à mão armada foi registrado na madrugada deste domingo, 25, no bairro Jardim Francano, em Franca. O caso ocorreu na rua São Sebastião do Paraíso, próximo a uma praça no bairro.

Os criminosos abordaram as três pessoas que estavam dentro de um carro Prisma. Os bandidos levaram o veículo, além de dois aparelhos iPhone, R$ 100,00 em espécie, cartões bancários e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista de 35 anos. As outras duas vítimas são um rapaz e uma jovem de 20 e 21 anos.

A ação ocorreu quando as vítimas foram surpreendidas dentro do automóvel por criminosos, descritos como dois homens brancos e armados.

As vítimas registram boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O crime será investigado pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários