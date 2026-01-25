Você tem pressão alta, toma remédio todo dia, já passou susto, vive no cardiologista, às vezes fica mal no trabalho… e ainda assim acha que “não dá nada no INSS”? Normal. O Brasil é especialista em duas coisas: burocracia e desinformação. E quando as duas se juntam, quem paga a conta é você.

Agora, preste a atenção: pressão alta não dá benefício automático. Não é porque você tem hipertensão que o INSS vai sair te oferecendo auxílio-doença ou aposentadoria como se fosse brinde de supermercado. Só que tem um detalhe grande aqui, e é exatamente nele que muita gente perde tempo e dinheiro: a pressão alta pode, sim, abrir caminho para benefícios do INSS quando ela vira limitação real, quando ela descompensa, quando ela traz complicações, quando ela gera risco no trabalho, quando ela te derruba de verdade.

E o problema é que muita gente só descobre isso quando já está no limite, ou pior, quando já ouviu um “indeferido” seco, sem explicação decente. Aí começa a romaria: pega atestado genérico, corre em clínica, pede ajuda para um “especialista” do WhatsApp ou do Google, cai em promessa milagrosa… e pronto. Mais confusão.