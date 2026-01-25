Abre alas
O Cangoma comemora os 20 anos de sua fundação e abre alas com uma programação de Carnaval das mais animadas para 2026. Seus fundadores Priscila de Col e Pedro Fonseca pensaram em todos os detalhes. E os músicos e artistas que os acompanham estão ensaiando quase todos os dias para apresentar um Carnaval mais que especial. Anotem aí. Ensaio aberto dia 31 de janeiro, às 17h, no Centro Cultural Cangoma (rua do Comércio, 2.303).
Tem mais
O Grito de Carnaval do Bloco Cangoma acontece dia 7 de fevereiro na Cervejaria Rural, e os ingressos já estão à venda na Cervejaria e no Centro Cultural. Já o tradicional Baile do Cangoma será no Castelinho, dia 13 de fevereiro, sexta-feira. Fiquem ligados no Instagram, para novas informações. Vamos celebrar os 20 anos do Cangoma, com música brasileira raiz, maracatu, cirandas e nossa vasta cultura artística musical.
Maria Brasileira
No dia 31 de janeiro, acontece o esperado Carna Sunset 40+, a partir das 16h, no belíssimo Olhos D’Água. Abrindo o Carnaval oficialmente, a festa é para a família, com o melhor das músicas carnavalescas das antigas. A banda Maria Brasileira fará uma apresentação mais que especial no trio elétrico e promete não deixar ninguém parado. Haverá cervejas geladíssimas, drinks especiais e muita comida gostosa. A criançada é super bem-vinda, e no local haverá mesas e cadeiras disponíveis. Estou vendo a movimentação pela cidade e acredito que vai ser bom demais. Lá estarei!
Marques
Luciano Marques, gerente da Nave Mãe, a loja número um do Magazine Luiza, comemora nova idade neste 25 de janeiro. Um líder nato, cheio de comprometimento, carisma e profissionalismo, está sempre pronto para incentivar seus colaboradores e é muito querido não só por eles, mas também por toda a clientela dessa loja, que é referência nacional. Ele está sempre em busca do melhor, veste a camisa com muito amor e inspira todos ao seu redor. A esse amigo leal e presente, desejo um novo ciclo cheio de alegrias e conquistas.
Jovens Cantores
O maestro Nazir Bittar convida crianças e jovens de 10 a 18 anos que gostam de cantar para participar do coro Jovens Cantores de Franca, que está voltando com força total! Cantar em coral, além de ser super divertido, ajuda na concentração, disciplina e nos estudos.
Nazir é o diretor artístico e musical do coro, acompanhado por Daniela Nunes, que é regente, e André Ricardo, como assistente. Envie seu vídeo cantando uma música, com ou sem acompanhamento, para o WhatsApp (16) 99187-7660 até o dia 31 de janeiro. No dia 3 de fevereiro, haverá uma audição presencial. Participe!
Parabéns
Aproveito para parabenizar o nosso talentoso e querido maestro, Nazir Bittar, pelo seu aniversário no dia 26 de janeiro! Que você continue brilhando e levando música de qualidade para todos nós.
Na foto, o aniversariante Nazir Bittar com sua mãe, Gaudete Bittar, sempre elegante.
Casa nova
O Provence Spa está de casa nova, agora no bairro Vila Flores, em um espaço simplesmente encantador. A nova sede foi planejada para proporcionar uma verdadeira experiência desde a chegada: uma arquitetura imponente, com um estilo que mistura o charme provençal a referências italianas e francesas, trazendo elegância, acolhimento e um ar europeu em cada detalhe. É aquele tipo de lugar que a gente entra e já se encanta, com a sensação de estar vivendo algo único. Parabenizo os proprietários e amigos queridos, Keila Junqueira e Ton Meneghini, por mais essa conquista. Sucesso!
Abraços
Ebio Pedroza, empresário referência à frente da famosa rede Drogafarma, está sempre à frente de causas importantes em nossa cidade. Recentemente, ele assumiu o cargo de vice-presidente da Apae Franca, onde atua com competência e dedicação. No dia 20 de janeiro, comemorou seu aniversário e recebe meu abraço carinhoso, estendendo também a sua amada Denise.
Viagem especial
Letícia Rodrigues, empreendedora e proprietária da Óptica Ponto de Vista, recentemente esteve nos Emirados Árabes. Ela passou alguns dias em Dubai, onde aproveitou para explorar tendências no setor óptico e desfrutar de momentos de férias com sua filha, Amanda. Um destaque da viagem foi um clique especial em frente ao icônico Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Além disso, elas conheceram outros pontos turísticos, experimentaram a deliciosa culinária local e finalizaram a viagem nas deslumbrantes Maldivas. De volta a Franca, Letícia tem se dedicado intensamente à sua empresa e está preparando surpresas empolgantes para este novo ano.
Gustavo
Um destaque especial para o meu grande amigo Gustavo Granero Cordeiro, que comemora mais um ano de vida no dia 26 de janeiro. Ele foi surpreendido com uma deliciosa festa, no melhor estilo “petit comité”, organizada por sua esposa, Laís, e pelos filhos, João Pedro, Matheus e Beatriz. Foi uma noite cheia de alegria para celebrar essa data tão especial. Parabéns, Gustavo!
