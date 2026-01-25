O Cangoma comemora os 20 anos de sua fundação e abre alas com uma programação de Carnaval das mais animadas para 2026. Seus fundadores Priscila de Col e Pedro Fonseca pensaram em todos os detalhes. E os músicos e artistas que os acompanham estão ensaiando quase todos os dias para apresentar um Carnaval mais que especial. Anotem aí. Ensaio aberto dia 31 de janeiro, às 17h, no Centro Cultural Cangoma (rua do Comércio, 2.303).

O Grito de Carnaval do Bloco Cangoma acontece dia 7 de fevereiro na Cervejaria Rural, e os ingressos já estão à venda na Cervejaria e no Centro Cultural. Já o tradicional Baile do Cangoma será no Castelinho, dia 13 de fevereiro, sexta-feira. Fiquem ligados no Instagram, para novas informações. Vamos celebrar os 20 anos do Cangoma, com música brasileira raiz, maracatu, cirandas e nossa vasta cultura artística musical.

Maria Brasileira

No dia 31 de janeiro, acontece o esperado Carna Sunset 40+, a partir das 16h, no belíssimo Olhos D’Água. Abrindo o Carnaval oficialmente, a festa é para a família, com o melhor das músicas carnavalescas das antigas. A banda Maria Brasileira fará uma apresentação mais que especial no trio elétrico e promete não deixar ninguém parado. Haverá cervejas geladíssimas, drinks especiais e muita comida gostosa. A criançada é super bem-vinda, e no local haverá mesas e cadeiras disponíveis. Estou vendo a movimentação pela cidade e acredito que vai ser bom demais. Lá estarei!

Marques