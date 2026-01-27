O Esporte Clube Meia Noite, de Patrocínio Paulista, publicou nas redes sociais, na noite de sábado, 24, um agradecimento à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pelo jogo-treino realizado com a Seleção Brasileira sub-16, também no sábado, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).
Na nota publicada, o Meia Noite agradeceu também ao coordenador das categorias de base da CBF, Branco, que fez o convite ao clube para ir até a Granja Comary.
“Que honra para o Esporte Clube Meia Noite SAF pisar no gramado da Granja Comary! Fica aqui o nosso muito obrigado ao coordenador geral de seleções de base, o Branco (nosso eterno campeão mundial). Agradecer também ao técnico da equipe sub-16, Guilherme Dalila Déa, e a toda a comissão técnica e staff da Seleção Brasileira pelo convite e pela confiança no projeto do Meia Noite SAF para esse desafio”, disse a nota.
O time de Patrocínio Paulista, do técnico Francis Campos, entrou em campo com os jogadores Eduardo Monteiro; Cauã Rirsch, Bruno Aquilles, Valter Gabriel e Kauã Borges; Victor Michel, Pedro Henrique, Bruno Medeiros e Edu Bernardes; Otávio e João Cristiano. O banco de reserva foi composto por 13 jogadores: Kauê Santos, João Pedro, Vitor Hugo, Eglaudio, João Paulo, Pedro Henrique Flores, Derick Santana, João Pedro, Enzo Gabriel, Kaiky, Pedro Henrique Marques, Pedro Kamau e Bruno Enzo.
A partida teve três tempos de 30 minutos e acabou em 4 a 0 para a categoria de base da CBF.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.