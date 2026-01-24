Um acidente envolvendo dois veículos de passeio foi registrado na tarde deste sábado, 24, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Pedregulho (SP). Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a batida aconteceu por volta das 13h49, no km 429, no sentido Rifaina. A batida foi lateral e, na sequência, um dos carros acabou capotando às margens da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária, duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o Pronto-Socorro de Pedregulho.