Um acidente envolvendo dois veículos de passeio foi registrado na tarde deste sábado, 24, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Pedregulho (SP). Duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a batida aconteceu por volta das 13h49, no km 429, no sentido Rifaina. A batida foi lateral e, na sequência, um dos carros acabou capotando às margens da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária, duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o Pronto-Socorro de Pedregulho.
Por causa do acidente, houve interdição do acostamento no trecho, mas não foi registrado congestionamento. Um veículo de inspeção da Unidade Básica de Atendimento do DER foi enviado ao local para prestar assistência e sinalizar a via.
O caso foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária.
